Психология выбора: стабильное прошлое или опасное будущее?

Совершая выбор, человек часто мечется между двумя вариантами – вернуться в прошлое или пойти в сторону будущего. Разорвать изматывающие отношения и окунуться в неизвестность, либо остаться в привычном, но таком родном болотце? Бросить работу, которую ненавидишь, или ничем не рисковать и зарабатывать жалкие, но стабильные гроши?





Выбор в пользу привычного ритма жизни не требует особых усилий, вы продолжаете сохранять верность себе, как бы ни было паршиво или хорошо. Зато этот путь знаком, тогда как перемены могут обернуться катастрофой. Выбор чего-то нового лишает спокойствия и порождает тревогу. Ты не знаешь, чего ждать впереди, будущее в отличие от прошлого непредсказуемо и опасно. Но именно в нем и находится рост личности, болезненный, беспокойный, но такой необходимый.

Цена выбора: почему так трудно принять решение?

Совершать выбор тем тяжелее, чем большую цену придется за него платить – денег, времени, потери отношений, друзей, безопасности, здоровья или личной свободы. Выбор в своем роде подразумевает принятие на себя ответственности за любой исход, понимание всех возможных последствий принятого решения. Если человек совершает необдуманный выбор, он становится заложником собственной импульсивности, так как идет в будущее без готовности платить по счетам. Так появляется позиция жертвы: «за что мне это», «не представлял, что будет настолько тяжело», «это мир виноват в моих бедах». Бывает и так, что человек боится принимать ответственность, пытается прогадать результат наверняка – стоит или нет? И если картина не ясна, принятие решения откладывается до лучших времен, и может не наступить никогда.

Последствия выбора: конфликт «надо» и «хочу»

Почему так сложно решить для себя, какую сторону выбрать? Когда мы говорим «да» одним возможностям, то автоматически закрываем двери для других, это неизбежно. Выбирая одну профессию, ты вроде как закрываешь для себя возможность все переиграть, и это решение разрывает на части, появляется конфликт между «должен» и «хотел бы». Здесь же начинаются торги с совестью, которые могут завести человека в тупик. Опишем самые распространенные ошибки выбора.

• Выбор наполовину. Когда решение вроде бы как принято, но мысленно человек все время возвращается обратно – правильно ли он поступил, а вдруг там было лучше? Получается, телом он находится в одном месте, а душой – в другом, значит, в этом моменте вообще не присутствует. Подвох в том, что, приняв решение, нельзя оглядываться назад и заново просчитывать альтернативы, нужно полностью отдаться тому пути, который уже выбран.

• Ожидание, что все решится само собой. Когда трудно принять решение, можно спихнуть ответственность на время, которое все покажет, или жизнь, которая выберет за вас. Прикинуться философом, который доверяет «потоку жизни» и в любом исходе найдет свой опыт. Но если человек не хочет ничего решать, кто-то обязательно примет решение за него, вряд ли в его пользу.

• Попытка усидеть на двух стульях. Желание очевидно – сохранить за собой возможность реализовать сразу две альтернативы и ничего не потерять. Но, по сути, погоня за двумя целями – это отсутствие выбора вообще, вряд ли человеку удастся получить положительный результат.

Кстати, особенно осложняет выбор внутренний перфекционизм, а лучше сказать – максимализм. Когда хочется не просто выбрать вариант, который удовлетворит насущные потребности, но при этом ни разу не прогадать! Найти «самый» лучший путь, «самую» дорогую модель. Такой настрой на будущее приводит к разочарованиям, все равно окажется, где-то ты прогадал…

Отказ от выбора – предательство себя?

Казалось бы, приняв неверное решение, вы рискуете все потерять. Мол, проще отказаться от выбора, чем навлечь на себя неприятные последствия и долго все разгребать. Однако это не так. Ошибки дарят опыт, побуждают измениться и перерасти себя прошлого. Да и вернуться в исходную точку, чтобы жить заново – не так сложно, как кажется. Зато отказаться от возможности – равно не использовать предоставленный миром лотерейный билет, тут уже отыграть назад не получится. Непрожитые эмоции, несказанные вовремя слова, неиспользованные шансы, нерожденные дети – это исправлению не подлежит.

Можно, конечно, тешить себя иллюзиями, будто прошлое для вас ничего не значит, вы ни о чем не жалеете, только это будет ложью. Глупо игнорировать уроки жизни, отрицать неправильный выбор или страх перед переменами. Помнить ошибки и учиться на них – нормально, прятаться за лозунгами – самообман.

Что нужно помнить, находясь перед жизненной дилеммой?

Нужно понимать, что именно вы выбираете – стабильность, которая ни к чему не ведет и делает жизнь пресной, или развитие? Готовы ли вы отвечать за последствия принятого вами решения, чем именно можете пожертвовать? Ваш выбор открывает новые возможности или обрезает крылья, душит внутреннюю свободу? Наконец, чем продиктовано это решение, какой целью вы руководствовались? Если ответили на все наши вопросы и приняли окончательную сторону – будьте там целиком. Не оглядывайтесь назад, не ищите подвохов, просто делайте все возможное, чтобы достичь успеха и получить приятные бонусы. Удачи вам!

Текст: Flytothesky.ru