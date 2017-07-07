Критерии женского успеха или Когда стало модным стыдиться самой себя?

Женщины будто сошли с ума. Только сегодня она родила ребенка, как уже через пару недель дефилирует по подиуму в купальнике, демонстрируя идеальные формы. Еще вчера ей поставили диагноз «рак», но она все победила, ни на секунду не изменив напряженному рабочему графику. Другая умудряется занимать должность директора строительной компании, мотаться по командировкам и при этом в одиночку воспитывать пятерых детей. Как они это успевают??? Демонессы. Невероятные. Заслуживают бесконечного уважения…





И тут, в противовес успешным и независимым, сидишь ты, которая не может справиться даже с парой лишних килограммов и депрессией после разрыва отношений. Мечты о красивом теле так и остаются мечтами. Дети уже неделю едят дурацкий «Геркулес», а кошка ноет у неубранного туалета… Почему одни могут все, тянут родителей, детей, карьеру и выглядят сногсшибательно. А ты, которая закончила вуз с красным дипломом и подавала большие надежды, так и не смогла найти приличной профессии, уберечь брак и подарить детям достойное будущее? Ощущение собственной никчемности накрывает с головой…

Завышенные стандарты к женщинам

Не хочу много говорить, но не кажется ли вам, что современное общество слишком многого ждет от женщины? Раскрутить успешный бизнес, вырастить детей, вдохновить на подвиги мужа, быть женственной и красивой, заниматься йогой, саморазвитием, кормить всех здоровыми обедами, помогать нуждающимся – и все это не в ущерб себе. Развиваться до бесконечности, потому что в моду вошли женщины-акулы. Разве под силу простому человеку справиться с такой нагрузкой?

И я не призываю сейчас к саботажу. Развитие, стремление к идеалу в какой-то мере всем необходимо, так как побуждает поднять ленивую тушку с дивана. Вот только перебор с требованиями, не в меру завышенные ожидания вгоняют в депрессию. В какой-то момент ты ломаешься и понимаешь, больше нет сил соответствовать. И что происходит тогда? Ты перестаешь быть достойной хорошей жизни? Неужели нужно изгибаться в неестественных для себя позах, изматывать тело непосильными нагрузками, чтобы заслужить простое земное счастье? Думаю, это не так.

Мы разные, нужно учиться жить в гармонии с собой

Первое, о чем нужно чаще себе напоминать – каждый человек пришел в этот мир со своим набором талантов и умений. Это значит, у каждого свой особенный путь, где нет места для соревнований и оценок. Глупо стыдиться себя и своего прошлого, обесценивать пройденный путь и достижения, какими бы маленькими они ни казались. Кому-то по кайфу жить ярко, с музыкой и размахом, а кто-то доволен тихим раем в шалаше. Не нужно изменять себе, быть тем, кем вы по правде не являетесь. Ориентируйтесь на собственный мир, а не новомодные тенденции, на то, что делает счастливой именно вас.

Не ровняйтесь на других, не стремитесь угождать чужим вкусам и требованиям, легче от этого не станет. Наоборот, рискуете потерять себя, забыть за внешней мишурой свои истинные желания. Чтобы наладить душевную гармонию, нужно разобраться в своих чувствах, научиться любить то, кем вы являетесь, даже если на вас дешевое платье и совсем не шелковые трусики. Когда уйдет внутреннее напряжение, когда вы попрощаетесь со всеми «надо» и «должна», только тогда появится шанс стать счастливой.

Пора прекратить быть удобной!

Еще не надоела роль уступчивой и всепонимающей барышни? Не надоело притворяться, будто вас устраивает быть средством для удовлетворения чужих нужд? А потом пить вино и плакаться горе-подружкам о тяжелой судьбинушке, где никому нет дела до вашей души и нераскрытого потенциала. Вас никто не понимает, ну а вы сами готовы себя понимать, любить, баловать? То-то же. Когда вошло в моду стыдиться самих себя и своих естественных слабостей? Не пора ли это прекратить?

Окружающие люди не всегда отражают наше поведение, иногда они невыносимы и невежественны просто по своей натуре. Напоминайте себе, что главным критерием успеха женщины является не избыточный результат ее деятельности, но умение соответствовать себе, жить в гармонии со своими принципами. Вы не должны ровняться на чужие судьбы, так как каждый имеет изначально разные условия реализации, получает разный опыт, неодинаковый запас ресурсов и выносливости. Нет общей нормы, есть вы, внутренние стремления и самоощущения. Именно поэтому нужно ориентироваться на свое тело, свои биоритмы и голос разума, который подскажет свою меру счастья и достатка.

Не стремитесь копировать судьбы успешных женщин, они – не вы. Реализуйте себя, позвольте себе отойти от общепринятых стандартов и не забывайте о главном мериле правильности пути – ощущении удовольствия от выбранного направления реализации. Будьте счастливы!

Текст: Аридика Шарм | Flytothesky.ru