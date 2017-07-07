Как решиться на развод без самобичеваний? Когда терпение лопнуло, но держит чувство вины…

Брак трещал по швам, но вы боролись, как могли – пытались достучаться до партнера истериками, читали книги по спасению семьи и бегали по различным тренингам. Были душещипательные разговоры с попыткой заново влюбиться в супруга, было желание благодарить за прошлое и менять себя. Впрочем, ничего не помогло. Раздражение накапливалось, чувства угасали, один из вас шел вперед, другой буксовал, игнорируя крушение корабля. В какой-то момент жить под одной крышей стало невозможным, и вы решились на развод. Но у партнера появился неожиданный козырь – ваше чувство вины. Как можно быть такой бесчувственной?





Детей жалко, мужа жалко, а себя не жалко…

Если вас с детства воспитывали как хорошего человека, который обязан оправдывать ожидания окружающих и стараться не причинять неприятностей, вы обязательно столкнетесь с горьким чувством вины за содеянное. Это чувство будет нелогичным, потому что вы, как никто другой, знаете, чего стоило это решение. Ну не с бухты барахты вы очнулись и захотели развалить семью! Сначала была борьба за мужа и ваши с ним отношения, вы старались искать проблему внутри себя, вносить эффект новизны в серые будни, заново раскрыть партнера и стать для него особенной. Он причинял боль, но вы терпели, рассчитывая все исправить. И кому теперь какое дело, сколько было вложено в попытки реанимировать брак?

Вы потребовали развода, значит, вина полностью ложится на ваши плечи. Как не стыдно лишать детей родного отца? Как не стыдно хотеть большего, когда муж на фоне остальных вполне приличный – не бьет, не пропивает последние деньги и даже водит детей в театр. Скорее, дело не в нем, а в вас. Это вы – бесчувственная эгоистка, которая печется о своих проблемах и плюет на счастье близких. Это вы не знаете реальных бед, а потому беситесь с жиру. Как будто нельзя по-тихому закрыть глаза на внутренний дискомфорт и продолжать играть в семью, все вокруг так и поступают! Услышали знакомые слова? Не спешите им верить…

Резонные ответы на упреки окружающих

Пожалуй, легче всего опровергнуть обвинения в эгоизме. Разве эгоистов мучает совесть за то, что они ориентируются исключительно на свои чувства и потребности? Это для них естественно, как дышать, а вы только и делаете, что виноватитесь, да посыпаете голову пеплом. Вы привыкли ставить себя на последнее место, и все вокруг к этому привыкли. Так кто тут эгоист?

Боитесь вырастить безотцовщину, но причем тут развод? Вы будете жить раздельно, но отец у детей останется, он же не на тот свет отправляется. Если папа при разводе забывает о детях – значит хреновый из него отец. Вы тут ни при чем, просто на расстоянии виднее реальная картина. Ну а по-хорошему, после развода отцы частенько становятся даже более заботливыми и полезными, многое в их жизни переосмысливается. Да и зачем детям наблюдать родителей, которые постоянно ссорятся и тихо ненавидят друг друга, какой пример они извлекут из такой модели отношений? Хотите, чтобы несчастная семья воспринималась ими в режиме нормы? Ай-яй-яй.

Другая женщина на вашем месте бежала бы за таким мужчиной, не жалея ног? Так пусть и бежит, вы теперь не помеха. Вы – другой человек, с другими целями и мечтами, и вы были несчастливы в этих отношениях, куда прикажите запихнуть сей факт? Да, он хороший по-своему, потому вы когда-то его и выбрали, а потом этого оказалось недостаточно. Чем мучить друг друга, проще разойтись и позволить партнеру попытать новое счастье.

А что делать с его болью и разочарованием? Он взрослый и самостоятельный человек, значит, справится. Не только вы виноваты в том, что так все обернулось, вы боролись, делали все возможное. Прекратите брать на себя ответственность за судьбы всех пассажиров тонущего корабля, супруг тоже в ответе. Вы не джин, не богиня правосудия, и не святая мученица, которая должна жертвовать собой во имя чужих прихотей. Жить с человеком из жалости? Не глупите, лучше пожалейте себя.

Вина порождает наказание, оно вам надо?

Психика человека так устроена, что не нуждается в помощи извне, дабы совершить правосудие. Если вы испытываете чувство вины, занимаетесь постоянным самобичеванием, она устроит самосуд, навлекая на вас любую форму наказания. Потеря денег, бессонница, неудачи в личной жизни и проблемы со здоровьем – все это проделки бессознательного, которое не разрешает человеку быть счастливым, лишает его радостей. Прекратите кушать себя изнутри, вы должны защищать себя, а не добивать, быть себе союзником. Кто вам поможет, кроме вас самих?

Людям вокруг, даже близким, не понять тех чувств, которые вы испытываете. И это нормально. Не стоит слушать чужих советов или критики, вестись на провокации и мольбы, за вас никто не постоит. Развод – не конец жизни и не смертный приговор. Не бойтесь начать с чистого листа, важно не потерять уважение к самой себе. А любовь и понимание других со временем подтянутся.

Текст: Flytothesky.ru