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О настоящем предназначении этих вещей вы даже не догадывались

08.07.2017 22:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы ежедневно пользуемся огромным количеством вещей. А вы когда-нибудь задумывались, для чего на самом деле были созданы все эти штуковины? Например, спиннер, который уже изрядно всем поднадоел, но по-прежнему набирает огромное количество фанатов, если можно так выразиться. Из этого выпуска вы узнаете о первоначальном предназначении популярных вещей. Итак, поехали!

 
 
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Мы ежедневно пользуемся огромным количеством вещей. А вы когда-нибудь задумывались, для чего на самом деле были созданы все эти штуковины? Например, спиннер,...

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