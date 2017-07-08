20 признаков неухоженной девушки

Неухоженность нельзя назвать пороком. Просто выглядит так девушка из-за того, что ленится за собой поухаживать. Гордиться тут нечем. Неряшливость не красит никого. Скорее, она отталкивает. Бывали случаи, когда девушки не получали желаемую должность из-за неприглядного внешнего вида. Парни тоже сторонятся неухоженных девушек, с которыми стыдно вместе появляться в приличном обществе .





Словом, неряшливой быть невыгодно. Какие же основные признаки неухоженной девушки? Вот примерный перечень тех особенностей внешности, которые превращают вас в неряху. Присмотритесь к этим качествам и постарайтесь их избегать.

1. Пятна от дезодоранта. Ой, кажется, кто-то забыл постирать футболку. Белые пятна от дезодоранта особенно отчетливо видны на темных вещах. Да, не самый приятный вид.

2. Затертая одежда. Никто не смеет осуждать человека за то, что он не может купить себе новую дорогую вещь и выбросить старую потертую куртку или кофту. Но даже в секонде продаются практически новые товары по доступным ценам. А затертые вещи давно пора отнести на мусорку.

3. Катышки. Тоже довольное неприглядное явление. Особенно, если ткань шерстяная. С ними легко бороться при помощи обычной неострой бритвы. Также удаляют катышки и скотчем.

4. Оторванные пуговицы. Да, такое тоже бывает из-за приступов лени. Пуговицы, которые висят на тоненькой ниточке и устало смотрят вниз, так и просят иголку с ниткой.

5. Грязный воротничок. Следы пота и грязной шеи отпечатываются на воротнике. Кажется, что никто и не заметит грязь в таком закрытом месте, но на самом деле все еще как видно.

6. Сбитые каблуки. Привычка шаркать не только раздражает окружающих, но и изрядно портит обувь. Каблуки стираются, на них образовываются ошметки. Выглядит такая обувь крайне неэстетично.

7. Заросшая кутикула. Она зрительно уменьшает ногтевую пластину, делает ее неаккуратной. Да и красить такие ногти довольно сложно. Лак ложится неравномерно, а форма ногтя теряется под слоем кожи.

8. Сбитые носки обуви. Прошлись один раз по лестнице — и уже на балетке или лодочке образовалась отвратительная отметина. Все, внешний вид обуви испорчен, причем повреждение плохо маскируется.

9. Бесформенная прическа. Художественный беспорядок на голове должен быть именно художественным. Неухоженная копна с торчащими во все стороны волосами портит внешний облик девушки.

10. Грязные потрескавшиеся пятки. Летняя пора обязывает надевать открытую обувь, которая полностью оголяет ногу. Если пятки далеки от идеала, ежедневно прикладывайте к ним мякоть сваренного в молоке яблока. Это снадобье сделает пятки бархатными. И подружитесь с пемзой — она устранит грубый ороговевший слой кожи.

11. Заросшие ноги и подмышки. Да, натуральность и естественность имеет место быть, но не до такой же степени. В старину растительность на теле считалась сексуальной, но в наши дни ситуация в корне изменилась. У вас под рукой всегда должна быть одноразовая бритва. Даже в походе или в горах.

12. Солнцезащитные очки с поцарапанными линзами. Такое ощущение, что их откопали где-то на помойке, а потом водрузили на нос. Поцарапанные линзы выглядят крайне неопрятно. А все из-за нехорошей привычки класть очки на жесткую поверхность, из-за чего они покрываются царапинами.

13. Несвежее белье. Увы, не все девушки моются ежедневно и стирают белье регулярно. Отсюда и появляется неприятный запах. Если у вас нет возможности менять белье ежедневно (вы в походе, в самолете, в командировке), просто пользуйтесь ежедневной прокладкой.

14. Облупившийся лак на ногтях. Куда же без него? Это признак практически всех сельских модниц. Лак нужно покупать или дорогой, или не покупать его вообще. Некачественный продукт не только слезет через пару дней, но и повредит ногтевую пластину.

15. Дешевые серьги. Стразики и камушки мило смотрятся на девочках школьного возраста. Если вы уже давно из этого возраста выпорхнули, надевайте более солидные украшения. Никто не заставляет одеваться в золото, просто подбирайте более качественную бижутерию.

16. Резинки для волос. Ничего нет плохого в аккуратной резинке, которая надежно фиксирует волосы во время физических нагрузок. Но вообще такой аксессуар для волос модным и стильным не считается. Он скорее детский. В частности это касается изделий с разнообразными блестяшками, пайетками, бусинками и другими побрякушками.

17. Потекший макияж. Летом эта напасть проявляется на полную силу. Растекшийся по лицу тональный крем, съехавшая помада, размазанные тени — настоящий кошмар любой девушки. Пользуйтесь только качественной косметикой, не забывайте фиксировать тоналку пудрой. Тогда макияж будет держаться намного лучше.

18. Застрявшие в зубах остатки пищи. Она улыбнулась, и все узнали, что она ела на завтрак. После еды улыбнитесь и посмотрите внимательно на свои зубы. Застрявшие остатки пищи можно удалить зубочисткой иди прополоскать рот водой. Если вы за общим столом, то просто удалитесь в дамскую комнату и приведите рот в порядок!

19. Слипшаяся тушь. Комки и склеенные ресницы не выглядят стильно. Раньше да, это было модным трендом. Но теперь некачественная тушь может изрядно подпортить имидж. Отдавайте предпочтение только качественной косметике и не забывайте ухаживать за ресницами при помощи народных средств: масел, экстрактов.

20. Заросшие брови. Трендовые брови 2017 обладают естественной формой и четкими линиями. Недопустимы волоски, торчащие в разные стороны. Также избегайте волосков, которые растут вне брови, на веке. Так форма брови портится, становится нечеткой.

Конечно, это далеко не весь список признаков неухоженной девушки. Вы можете дополнить его вашими собственными примерами. Неряшливость негативно воспринимается окружающими. Она может испортить даже самую утонченную красавицу.

Текст: Flytothesky.ru