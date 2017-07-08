7 довольно странных фактов из мира животных

Кошки, пингвины, муравьи, олени, собаки, черепахи и моллюски… Странные факты, которые могут показаться просто выдумками сумасшедшего. Но это правда!





1. Кошки виноваты в полном исчезновении 33 видов живых существ.

Сразу же внесём ясность: речь идёт об одичавших, неприрученных кошках, а не о ваших домашних любимцах и любимицах, но всё же…

Одичавшие коты и кошки ежегодно уничтожают миллиарды живых существ, причём несколько десятков видов (33 вида, если уж совсем точно) исчезли с нашей планеты благодаря им навсегда.

Но прежде, чем мы начнём возлагать всю ответственность на кошек, давайте помнить о том, что в существовании их одичавших собратьев есть и наша вина.

Именно так! Наша вина:(

2. Собаки предпочитают испражняться, повернувшись в сторону Северного полюса.





Некоторым людям для этого дела нужен интересный журнал. Другие просто придают своему телу удобное положение в соответствии с полярностью глобального магнитного поля Земли.

Кто мы такие, чтобы судить о том, кому и как удобнее проделывать сию процедуру? Просто собакам так удобней;)

3. В Восточной Европе живут олени, которые так до сих пор и не рискуют пересекать границу, где ранее пролегал железный занавес.





Уже прошла четверть века после падения Советской империи, однако некоторые животные по-прежнему блюдут её границы. Исследователи заметили интересное явление: олени в Чешской Республике до сих пор не пересекают линию, где раньше стояли электрические заборы, размечавшие границу Чехословакии с Западной Германией.

Скорее всего, это проявления генетически унаследованной памяти.

4. Самым известным земным долгожителем считается моллюск . Ему было отведено 507 лет жизни.





Моллюска звали Мин, и обнаружен он был у берегов Исландии. По кольцам на его раковине исследователи установили, что Мин прожил более пяти веков.

Кто знает, возможно, тихое существование в одном месте в течение длительного периода времени не так уж плохо отражается на здоровье?

5. Миллионы лет назад на нашей планете жили пингвины ростом около двух метров и весом более 113 кг.





В принципе, это обычный размер хорошо тренированного спортсмена-тяжеловеса.

Может быть, учёные захотят в ближайшее время клонировать парочку таких пингвинов.

6. Первым животным, облетевшим Луну, стала черепаха .





Мы все знаем о том, что советские учёные отправляли в космос собак, но история почему-то скромно замалчивает тот факт, что первой к Луне отправилась черепаха.

Надо сказать, черепахе повезло больше. В отличие от собак, она вернулась живой и здоровой.

7. Муравьи могут выжить при падении с любой высоты. Даже при падении с самолета.





У муравьёв такой ничтожно малый вес, что падают они очень медленно. Кроме того, природа наградила их экзоскелетом.

По материалам buzzfeed.com ; перевод и адаптация Марины Павловой| Flytothesky.ru