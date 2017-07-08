7 довольно странных фактов из мира животных

Кошки, пингвины, муравьи, олени, собаки, черепахи и моллюски… Странные факты, которые могут показаться просто выдумками сумасшедшего. Но это правда!
1. Кошки виноваты в полном исчезновении 33 видов живых существ.
Сразу же внесём ясность: речь идёт об одичавших, неприрученных кошках, а не о ваших домашних любимцах и любимицах, но всё же…
Одичавшие коты и кошки ежегодно уничтожают миллиарды живых существ, причём несколько десятков видов (33 вида, если уж совсем точно) исчезли с нашей планеты благодаря им навсегда.
Но прежде, чем мы начнём возлагать всю ответственность на кошек, давайте помнить о том, что в существовании их одичавших собратьев есть и наша вина.
Именно так! Наша вина:(
2. Собаки предпочитают испражняться, повернувшись в сторону Северного полюса.
Некоторым людям для этого дела нужен интересный журнал. Другие просто придают своему телу удобное положение в соответствии с полярностью глобального магнитного поля Земли.
Кто мы такие, чтобы судить о том, кому и как удобнее проделывать сию процедуру? Просто собакам так удобней;)
3. В Восточной Европе живут олени, которые так до сих пор и не рискуют пересекать границу, где ранее пролегал железный занавес.
Уже прошла четверть века после падения Советской империи, однако некоторые животные по-прежнему блюдут её границы. Исследователи заметили интересное явление: олени в Чешской Республике до сих пор не пересекают линию, где раньше стояли электрические заборы, размечавшие границу Чехословакии с Западной Германией.
Скорее всего, это проявления генетически унаследованной памяти.
4. Самым известным земным долгожителем считается моллюск. Ему было отведено 507 лет жизни.
Моллюска звали Мин, и обнаружен он был у берегов Исландии. По кольцам на его раковине исследователи установили, что Мин прожил более пяти веков.
Кто знает, возможно, тихое существование в одном месте в течение длительного периода времени не так уж плохо отражается на здоровье?
5. Миллионы лет назад на нашей планете жили пингвины ростом около двух метров и весом более 113 кг.
В принципе, это обычный размер хорошо тренированного спортсмена-тяжеловеса.
Может быть, учёные захотят в ближайшее время клонировать парочку таких пингвинов.
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