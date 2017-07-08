Почему вам стоит употреблять куркуму в пищу?

Куркума в рационе питания человека присутствует уже не одну тысячу лет, но в последнее время внимание к её «персоне» заметно усилилось. Это в значительной степени связано с недавними исследованиями, которые в результате озвучили то, что люди в древности знали задолго до появления технологий, а именно – куркума является отличным природным лекарем с антибактериальными и антимикробными свойствами. Она способна справиться с вздутием живота, чрезмерным газообразованием и другими проблемами пищеварения. Куркума уменьшает боль и дискомфорт при спазмах и снимает воспаление при порезах и ожогах. Она может помочь и вам, если вы включите её в свой рацион. Причем использовать куркуму можно не только в составе приправы карри, но и в её «чистом» виде.





1. Придайте пикантность супам из бобовых

Любой суп, приготовленный из бобовых (нута, гороха, чечевицы, фасоли), станет еще более полезным и питательным с ноткой куркумы. Лучше всего добавить измельченную свежую куркуму, но и её порошок тоже придаст нужный и пикантный аромат и вкус первым блюдам.

2. Улучшите вкус смузи

Если вы привыкли начинать свой день с витаминного бодрящего коктейля, тогда вы можете сделать его еще более полезным для вас, добавив к нему щепотку порошка куркумы. Это привнесёт во вкус немного специй и тепла – идеальное успокаивающее удовольствие в прохладные дни.

3. Добавьте куркуму в дипы

Обогатите вкус дипов для вечеринок, добавив в них куркуму. Фактически вы можете добавить её во что угодно: от свежего хумуса до гуакамоле и сальсы. Куркума хорошо сочетается со всем, что вы можете себе представить, поэтому зарядите себя бодростью и здоровьем с помощью этой специи.

4. Обогатите вкус овощных гарниров

Для лучшего вкуса вы можете слегка поджарить свежую измельченную куркуму, чтобы придать ей мягкости, а затем смешайте с тушеными или обжаренными овощами – это совершенно новый мир вкуса при таком сочетании. Либо же посыпьте порошком куркумы цветную капусту, зеленую фасоль, картофель и любые другие овощи, которые пожелаете.

5. Натрите куркуму в салаты из свежих овощей

Обжарка куркумы придает блюду необыкновенно великолепный аромат и вкус, но вы можете попробовать её и сырой – просто натрите корень куркумы и добавьте её к салатам из свежих овощей. Попробуйте куркуму с капелькой натертого имбиря, чтобы сделать салат еще более вкусным и полезным.

6. Добавьте в чай

Если вы хотите, чтобы ваша пищеварительная система работала как часы, а ваше самочувствие улучшалось с каждым днем, попробуйте заварить чашку зеленого чая с кусочками свежей куркумы и имбиря. Это невероятное сочетание вкуса и чистая магия этих двух натуральных компонентов.

Текст: Flytothesky.ru