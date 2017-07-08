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Сможете найти собаку на этой фотографии?
09.07.2017 12:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Воскресный денек. А это значит, что у вас появилось свободное время, чтобы размять свои извилины и потренировать внимательность. Эта фотография была впервые опубликована на сайте Reddit. Пользователи отправились на поиски собаки, которая, спешим вас уверить, отлично замаскировалась. Предлагаем это сделать и вам. Собаку не очень легко найти, но мы в вас верим!
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Воскресный денек. А это значит, что у вас появилось свободное время, чтобы размять свои извилины и потренировать внимательность. Эта фотография была впервые...
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