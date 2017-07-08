Сможете найти собаку на этой фотографии?

Воскресный денек. А это значит, что у вас появилось свободное время, чтобы размять свои извилины и потренировать внимательность. Эта фотография была впервые опубликована на сайте Reddit. Пользователи отправились на поиски собаки, которая, спешим вас уверить, отлично замаскировалась. Предлагаем это сделать и вам. Собаку не очень легко найти, но мы в вас верим!

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