Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

Рассказывают instagram-блогеры Howfarfromhome :

«За последние два года мы изучали нашу планету. Мы посетили 40 стран и сделали более 14 тысяч фотографий. Некоторыми из них мы делились у себя в Instagram, а другие просто ждали своего часа на жестком диске.

Когда мы нашли время, чтобы просмотреть эти 14 тысяч фотографий, то быстро заметили некоторое сходство между видами, расположенными на огромном расстоянии друг от друга. Итак, коллекция наших скомбинированных фэнтезийных фото.»

1. Брайс-Каньон VS Доломитовые Альпы в Италии





2. Национальный парк Банф в Канаде VS национальный парк Цицикама в Южной Африке





3. Леса в Норвегии VS леса в Японии





4. Растительный мир Сиднея в Австралии VS растительный мир на Бали в Индонезии





5. Тауэрский мост в Лондоне VS Бруклинский мост в Нью-Йорке





6. Альпы в Австрии VS Дракенсберг (Драконовы горы) в Южной Африке





7. Альберта, Канада VS город Ярпен, Швеция





8. Соссусфлей в Намибии VS Отаго в Новой Зеландии





9. Восход солнца на острове Ванкувер в Канаде VS восход солнца на острове Порос в Греции





10. Лето в Исландии VS зима в Германии





Текст: Flytothesky.ru