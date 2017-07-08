ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

09.07.2017 12:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Рассказывают instagram-блогеры Howfarfromhome:

«За последние два года мы изучали нашу планету. Мы посетили 40 стран и сделали более 14 тысяч фотографий. Некоторыми из них мы делились у себя в Instagram, а другие просто ждали своего часа на жестком диске.

Когда мы нашли время, чтобы просмотреть эти 14 тысяч фотографий, то быстро заметили некоторое сходство между видами, расположенными на огромном расстоянии друг от друга. Итак, коллекция наших скомбинированных фэнтезийных фото.»

1. Брайс-Каньон VS Доломитовые Альпы в Италии

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

2. Национальный парк Банф в Канаде VS национальный парк Цицикама в Южной Африке

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

3. Леса в Норвегии VS леса в Японии

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

4. Растительный мир Сиднея в Австралии VS растительный мир на Бали в Индонезии

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

5. Тауэрский мост в Лондоне VS Бруклинский мост в Нью-Йорке

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

6. Альпы в Австрии VS Дракенсберг (Драконовы горы) в Южной Африке

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

7. Альберта, Канада VS город Ярпен, Швеция

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

8. Соссусфлей в Намибии VS Отаго в Новой Зеландии

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

9. Восход солнца на острове Ванкувер в Канаде VS восход солнца на острове Порос в Греции

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

10. Лето в Исландии VS зима в Германии

Мы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

Текст: Flytothesky.ruМы объединили фотографии из разных стран мира. Результат просто потрясающий!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказывают instagram-блогеры Howfarfromhome: «За последние два года мы изучали нашу планету. Мы посетили 40 стран и сделали более 14 тысяч фотографий. Некоторыми из них мы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика