Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

За последние несколько лет дроны существенно изменили искусство фотографии. Причем настолько, что появились многочисленные конкурсы и призы именно для аэрофотосъемки. Один из них – наиболее престижный – это Dronestagram , и его результаты и победители были недавно объявлены на Drone Photography, 4-м ежегодном международном конкурсе фотографии.

«Дроны становятся все более доступным методом сделать уникальный снимок, – говорит Эрик Дюпин, генеральный директор Dronestagram. – Здесь нет физических ограничений относительно того, где сделать, собственно, сам снимок».

Конкурс оценивался по критериям креативности и качеству фото группой экспертов и партнеров Dronestagram National Geographic. Наслаждайтесь снимками победителей!

1. Кувшинки, Вьетнам (категория «Люди» – 2 место)





2. Две коровы, Южная Африка («Кративность» – финалист)





3. Скала Сиригия, Шри-Ланка («Природа» – финалист)





4. Бесконечная дорога в Трансильванию, Румыния («Природа» – 2 место)





5. Прованс, летняя стрижка, Франция («Природа» – 1 место)





6. Лабиринт, Испания («Города» – финалист)





7. Мост через реку для велосипедистов в Таиланде («Люди» – финалист)





8. Раннее утро, Меркурий-Сити-Тауэр («Города» – 2 место)





9. Конец линии, США («Люди» – 1 место)





10. Фигуры из льда, Гренландия («Природа» – 3 место)





Текст: Flytothesky.ru