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Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году
09.07.2017 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
За последние несколько лет дроны существенно изменили искусство фотографии. Причем настолько, что появились многочисленные конкурсы и призы именно для аэрофотосъемки. Один из них – наиболее престижный – это
«Дроны становятся все более доступным методом сделать уникальный снимок, – говорит Эрик Дюпин, генеральный директор Dronestagram. – Здесь нет физических ограничений относительно того, где сделать, собственно, сам снимок».
Конкурс оценивался по критериям креативности и качеству фото группой экспертов и партнеров Dronestagram National Geographic. Наслаждайтесь снимками победителей!
1. Кувшинки, Вьетнам (категория «Люди» – 2 место)
2. Две коровы, Южная Африка («Кративность» – финалист)
3. Скала Сиригия, Шри-Ланка («Природа» – финалист)
4. Бесконечная дорога в Трансильванию, Румыния («Природа» – 2 место)
5. Прованс, летняя стрижка, Франция («Природа» – 1 место)
6. Лабиринт, Испания («Города» – финалист)
7. Мост через реку для велосипедистов в Таиланде («Люди» – финалист)
8. Раннее утро, Меркурий-Сити-Тауэр («Города» – 2 место)
9. Конец линии, США («Люди» – 1 место)
10. Фигуры из льда, Гренландия («Природа» – 3 место)
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За последние несколько лет дроны существенно изменили искусство фотографии. Причем настолько, что появились многочисленные конкурсы и призы именно для...
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