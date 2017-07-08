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Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

09.07.2017 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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За последние несколько лет дроны существенно изменили искусство фотографии. Причем настолько, что появились многочисленные конкурсы и призы именно для аэрофотосъемки. Один из них – наиболее престижный – это Dronestagram, и его результаты и победители были недавно объявлены на Drone Photography, 4-м ежегодном международном конкурсе фотографии.

«Дроны становятся все более доступным методом сделать уникальный снимок, – говорит Эрик Дюпин, генеральный директор Dronestagram. – Здесь нет физических ограничений относительно того, где сделать, собственно, сам снимок».

Конкурс оценивался по критериям креативности и качеству фото группой экспертов и партнеров Dronestagram National Geographic. Наслаждайтесь снимками победителей!

1. Кувшинки, Вьетнам (категория «Люди» – 2 место)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

2. Две коровы, Южная Африка («Кративность» – финалист)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

3. Скала Сиригия, Шри-Ланка («Природа» – финалист)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

4. Бесконечная дорога в Трансильванию, Румыния («Природа» – 2 место)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

5. Прованс, летняя стрижка, Франция («Природа» – 1 место)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

6. Лабиринт, Испания («Города» – финалист)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

7. Мост через реку для велосипедистов в Таиланде («Люди» – финалист)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

8. Раннее утро, Меркурий-Сити-Тауэр («Города» – 2 место)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

9. Конец линии, США («Люди» – 1 место)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

10. Фигуры из льда, Гренландия («Природа» – 3 место)

Самые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

Текст: Flytothesky.ruСамые лучшие фото, сделанные с помощью дрона в 2017 году

 
 
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