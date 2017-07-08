Топ-10 неоднозначных экспериментов современности

Некоторые ученые склонны несколько игнорировать моральные принципы в своем стремлении к знаниям и потому проводят не совсем этичные исследования с вовлечением людей и животных, которые вполне закономерно вызывают неодобрение и даже протесты. Ниже приведены 10 современных экспериментов с неоднозначными возможными последствиями.

1. Крысы с контролируемым интеллектом





Нью-йоркские ученые нашли способ контролировать крыс удаленно на расстоянии до 460 м, считая, что эти животные могут быть полезны для человека в выполнении опасных и трудных работ. Крысы контролируются с помощью компьютера, и им в мозг отправляются сигналы-приказы. Животные фактически стали рабами ученых, стимулирующих центры удовольствия у них в голове. Этот эксперимент в виде контроля над умами других животных (а затем и людей) несколько пугает, так как создает идеальных послушных рабов.

2. Искусственная матка





Совсем недавно была создана искусственная матка, которая помогла выносить и «родить» неразвившихся эмбрионов ягнят. Она выглядит как большой прозрачный пластиковый пакет с проводами. Цель исследования – улучшить выживаемость и качество жизни недоношенных детей, многие из которых впоследствии страдают от церебрального паралича и проблем с дыханием. Однако если люди могут быть созданы в искусственной матке, то эта технология создает угрозу контроля над человеческой популяцией.

3. CRISPR





CRISPR-Cas9 – относительно новая (недорогая и быстрая) технология модификации генов. Сама концепция модификации генов уже противоречива и вызывает этическую дилемму. В 2015 году ученые усовершенствовали фермент Cas9 в качестве инструмента для генной инженерии, сделав его еще более жизнеспособным. Итак, впереди маячит перспектива создания дизайнерских детей-конструкторов с превосходной модифицированной генетикой.

4. Человеческие химеры





Химеры – это организмы с клетками от двух индивидуумов. Нынче ученые создали человеко-животные химеры. Они надеются вырастить человеческие органы у животных путем инъекции стволовых клеток в эмбрионы, считая, что это спасет жизни людей, которые нуждаются в пересадке органов. Естественно, возникает вопрос о том, что значит быть человеком. Сколько человеческих клеток делает организм поистине человеческим?

5. Воскрешение вымерших видов





Это может показаться интересным и перспективным, но не исключает множество проблем, как это было в парке Юрского периода. Менее чем через два десятилетия ученые надеются вернуть шерстистых мамонтов, используя азиатских слонов в качестве суррогатных матерей. Если это сработает, мамонтов можно будет увидеть в зоопарках, но, скорее всего, не в дикой природе.

6. Искусственная жизнь





В 2010 году одна из научных лабораторий заявила, что ею была создана первая искусственная форма жизни. Неоднозначная часть эксперимента заключается в том, что исследователи играли в Бога, создавая синтетические формы жизни, чтобы помочь решить насущные мировые проблемы, такие как энергоресурсы, загрязнение и болезни. Однако опасность искусственных жизненных форм состоит в том, что мы создаем то, что непредсказуемо и пока непонятно.

7. Экзоскелеты





Предполагается, что экзоскелеты должны служить людям. Например, Active Pelvis Orthosis (APO) был создан в помощь пожилым людям, чтобы падения были для них менее травматичными. Однако эти экзоскелеты чреваты этическими проблемами, начиная с их стоимости и заканчивая вопросом о том, что они могут также использоваться совершенно здоровыми людьми для улучшения их физических способностей.

8. Пересадка головы





Нейрохирург Серджио Канаверо заявил, что успешно восстанавливает спинальные клетки мышей. Хотя многие люди настроены скептически, группа Канаверо надеется проверить свой метод на собаках, а потом на людях. Конечно же, существует много этических вопросов, связанных с этой идеей, и её выполнимость. По крайней мере, на сегодняшний день.

9. Усовершенствованные патогены





Ученые изучают усовершенствованные (и усиленные) патогены как способ разработки защитных мер против пандемий. Но эти возбудители болезней могут сами случайно вызвать пандемию, выйдя из лаборатории. Еще один риск – это биотерроризм. Способность создавать смертоносные болезни открывает двери для очень больших угроз и опасностей.

10. Приворотные зелья





Оказывается, ученые изучают способы приготовления приворотных зелий, а точнее нейропептидный окситоцин и его способность помогать в отношениях. Скептики, конечно, сомневаются. Ну и этические последствия тоже весьма понятны. Кому нужна искусственно вызванная любовь?

Текст: Flytothesky.ru