7 ритуалов, которые вы можете позаимствовать у успешных творческих личностей

Часто говорят, что креативность трудно контролировать, мол, творческое вдохновение и идеи внезапно возникают и так же внезапно исчезают. Возможно, это и применимо к какой-либо конкретной идее, однако устойчивый творческий настрой не зависит от неожиданного появления капризной музы или кратковременного вдохновения. Он создаётся с помощью определённых ритуалов, которые служат его основой и стимулом.





1. Занимайтесь действительно целенаправленной деятельностью

Прежде всего, прекратите тратить свой самый ценный ресурс: своё время. Креативность – это и образ жизни, и профессия, которые принесут вам дивиденды. Когда вы занимаетесь любимым делом, ещё и приносящим вам доход, – это двойной выигрыш: материальный и эмоциональный. Такая цель и стремление вполне могут стать реальностью, которая (будьте к этому готовы) потребует упорной работы, энтузиазма и немного удачи. Именно поэтому вы должны ежедневно напоминать себе о том, что на самом деле значимо и важно для вас, и упорно делать то, что в конечном итоге даст свои результаты.

2. Определите те триггеры, которые стимулируют вашу креативность и настраивают на рабочий лад

Писательница Майя Анжелу могла творить только в небольших гостиничных номерах. Джек Керуак перед тем как сесть за работу, касался земли девять раз. Многие творческие люди прибегали и прибегают к различным традиционным ритуалам: медитация, пение, пробежка. Подумайте о своих днях. Как они структурированы? Что пробуждает ваш творческий (и продуктивный) разум? Планируете ли вы свои дни с учётом этого триггера или стимула? Будь то ранний подъем, работа в определенном месте или взвешивание по утрам, вы должны найти свой собственный триггер, который будет вашим индивидуальным «включателем» – так вы сбережёте свои умственные силы и энергию для творческого мышления, которое «включится» самостоятельно, когда вы окажетесь в своём привычном ритме.

3. Ежедневно выделяйте время, чтобы дать мозгам отдохнуть – просто помечтайте и пофантазируйте

Творческие личности знают, что мечтания – это отнюдь не пустая трата времени. Привычные, планируемые процедуры и действия, конечно же, важны для творческого процесса, однако наши мозги должны периодически отдыхать. Иными словами, выключить мозг и немного «повитать в облаках» полезно. Мечтательность включает те же мозговые процессы, которые связаны с воображением и творческим мышлением. Позитивные и конструктивные мечтания могут помочь как в случае с «творческой инкубацией» идей, так и при решении сложных проблем. Возможно, именно поэтому наши лучшие идеи рождаются тогда, когда мы принимаем горячий душ.

4. Добавьте в своё расписание получение новых впечатлений

Помимо отдыха в конструктивных мечтаниях творческие личности также предпочитают обогащаться новым опытом, ощущениями и душевными состояниями. Эта готовность к получению новых впечатлений является сигналом к началу творчества, потому что творческий рост и развитие всегда начинаются при выходе из зоны комфорта. Конечно, основная часть этого процесса происходит тогда, когда вы находитесь в нужном ритме и прилагаете все усилия для «разогрева и растяжки» своих творческих и интеллектуальных мышц. Однако новый опыт поможет сбалансировать привычные процедуры и действия: он заставит вас думать по-другому. Обязательно пробуйте и испытывайте что-то новое, по крайней мере, раз в неделю. Это может быть новый вид деятельности или просто небольшой опыт, например, общение с незнакомцем. Используя стратегию постоянных маленьких шагов по направлению к новым впечатлениям, вы сможете преодолеть самый большой барьер, именуемый страхом, который мешает вам мыслить «за пределами коробки».

5. Наблюдайте за своими учителями и изучайте работу других профессионалов

Изучая биографии самых успешных творческих личностей, вы наверняка обратили внимание на то, что у большинства профессионалов мирового класса во всех сферах (музыкантов, художников, танцоров и т.д.) были выдающиеся наставники, тренеры или образцы для подражания. Если вы можете лично общаться с таким наставником, то вам повезло! Однако даже простое наблюдение за мастером не менее полезно, поскольку это создаёт мощную мотивационную базу. Люди – существа социальные, и если мы хотим стать частью какого-либо элитного сообщества, то такие наблюдения действительно нас мотивируют: «Посмотрите, у них это получилось. И я тоже смогу это сделать!» Думаете, это слишком упрощенное отношение? Тем не менее, время, уделённое изучению и наблюдению за выдающимися людьми, может стать одним из самых мощных стимулов для вашего развития. Это может помочь вам разнообразить реализацию вашего творческого потенциала, совершенствовать и разрабатывать свой стиль и адаптировать его в соответствии с вашими собственными творческими целями.

6. Максимально полагайтесь на свою интуицию

Интуиция – это вполне реальное явление. Кстати, мудрые люди её никогда не игнорируют, потому что она рождается в глубинах подсознания и является сочетанием предыдущего жизненного опыта и основных представлений о настоящем. Если все остальные говорят «да», но ваша интуиция с этим не согласна, прислушайтесь к ней. Когда вы сталкиваетесь с трудными решениями, изучите и проанализируйте всю имеющуюся информацию, а затем выслушайте свой внутренний голос. Творческие люди в курсе, что полное доверие своей интуиции – это доверие своей истинной сущности; и чем больше вы доверяете своей истинной сущности, тем больше у вас контроля над процессом достижения целей и реализации желаний и мечтаний.

7. Превратите жизненные препятствия в источники творческого и личностного роста

Многие из наиболее знаковых романов, песен и изобретений всех времен были созданы под влиянием душевной боли, горя или в результате разбитого сердца. Огромные жизненные проблемы и потрясения зачастую становятся катализаторами для создания шедевров. Стремительно развивающаяся область психологии под названием «посттравматический рост» считает, что большинство людей могут использовать свои трудности и травмы для мощного творческого и интеллектуального развития. Когда ранее комфортный, окружающий нас мир вдруг разрушается, нам приходится «перезагрузить» собственный взгляд на многие вещи. Мы получаем возможность увидеть эти вещи глазами новичка, а это весьма полезно как для творчества, так и личностного роста.

Текст: Flytothesky.ru