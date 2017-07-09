Как очистить легкие естественным путем

Из всех органов легкие, возможно, наиболее подвержены внешнему воздействию, и мы чаще всего этот орган игнорируем. Что бы ни случилось в воздухе, когда мы дышим, это оседает в легких.





Как облегчить жизнь вашим легким?

1. Бросить курить

Самым рациональным решением из всех очевидных решений для защиты легких является воздержание от курения – ничего нового, вы это и сами знаете. В условиях курящей части семьи, либо самоустраняйтесь из этой атмосферы, либо уговаривайте не курить.

2. Нормальное питание

Начинайте нормально питаться. Да, банально, но работает. Включите в свой рацион чернику, брокколи, рыбу, виноград, зеленый чай, шпинат и сладкий картофель.

3. Немного физических упражнений

Для того чтобы ваши легкие работали в полную силу достаточно полчаса в день интенсивного дыхания, три-четыре раза в неделю или 20 минут физнагрузки три раза в неделю. Продумайте тренировки или дыхательные упражнения.

4. Обратите внимание на окружающую среду

Да, это вопрос насколько проветриваемо ваше жилое помещение. Чем вы занимаетесь и насколько это токсично? При условии, что вы что-то красите или рисуете, возьмите себе за привычку постоянно проветривать жилое пространство.

5. Научитесь правильно дышать

Да, большинство людей не знают, как дышать. Пронаблюдайте, как вы сейчас дышите. Проблема: мы все дышим поверхностно. Решение: дышать глубже. Просто примите эту физиологию и практикуйте глубокое дыхание постоянно. Вы «расширите» свои легкие, уменьшите стресс и дадите себе больше энергии.

Текст: Flytothesky.ru