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10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

10.07.2017 12:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У любых близнецов очень часто спрашивают: они двуяйцевые или однояйцевые? Человеку нравится подразделять себе подобных на категории и самым простым способом для этого будет максимальное уменьшение количества возможных вариантов при классификации других людей. Однако жизнь и реальность намного сложнее, и когда дело касается близнецов, существует намного больше опций, чем просто варианты «А» или «Б». Итак, какими бывают близнецы?

1. Суперфетация (или оплодотворение двух яйцеклеток разных овуляционных периодов).

10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

Это происходит в случае, когда женщина беременеет, будучи уже беременной. В истории было официально зафиксировано всего лишь 10 таких уникальных случаев.

2. Гетеро-суперфекундация (оплодотворение двух яйцеклеток одного овуляционного периода).

10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

Происходит при овуляции двух яйцеклеток, которые оплодотворяют разные мужчины. У людей встречается крайне редко, но это объясняет, скажем, на примере кошек, почему помет у них может варьироваться в «цветовой гамме».

3. Однояйцевые близнецы могут быть и разнополыми.

10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

Это явление называется мозаичный синдром Тернера (МСТ). В момент зачатия хромосома X или Y из сперматозоида смешивается с X-хромосомой из яйцеклетки и дает сочетание либо хромосомы XY (мальчик), либо – XX (девочка), поэтому при оплодотворении яйцеклетки пол будущего ребенка закладывается сразу же, а яйцеклетка затем делится надвое и при этом рождаются дети одного пола. Однако синдром Тернера имеет место в случае, когда развивающийся на ранней стадии теряет свою вторую хромосому из-за генетических отклонений. Такой плод классифицируется как X0, и ввиду отсутствия Y-хромосомы, что позволило бы ему стать мальчиком, он становится девочкой.

4. Полу-однояйцевые близнецы.

10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

Формируются, когда сперматозоид попадает в яйцеклетку, и та, на ранних стадиях ее развития, делится надвое. В связи с тем, что использовалась одна и та же сперма и одна и та же яйцеклетка, генетическая «конструкция» детей является практически идентичной.

5. Полярные близнецы.

10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

Это теоретический вид близнецов, и медициной он еще ни задокументирован. Теоретически возможен, если яйцеклетка оплодотворяется и распадается надвое. Меньшая из двух новых яйцеклеток называется полярным тельцем, которое редко выживает из-за отсутствия цитоплазмы.

6. «Зеркальные» близнецы: наиболее часто встречающийся тип редких близнецов.

10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

По статистике, составляют одну пару из 4 пар однояйцевых близнецов. Противоположны друг другу: один, например, левша, другой – правша. Волосы у них могут виться по-разному, и даже генетические физические дефекты расположены на разных участках тела.

7. Близнецы со смешанной хромосомой.

В отличие от большинства близнецов, в итоге рождается только один ребенок. «Химеры» появляются тогда, когда жизнеспособный эмбрион поглощает нежизнеспособный или же на ранней стадии беременности две оплодотворенные яйцеклетки сливаются в одну, в результате чего рождается человек с двумя различными наборами ДНК.

8. Паразитические близнецы.

10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

Формирование таких близнецов происходит тогда, когда оплодотворенная яйцеклетка не может правильно разделиться. Паразитический близнец обычно меньше в размерах, не полностью сформирован и фактически не является человеком с разумом. Извлечение паразитического близнеца иногда опасно для жизни или попросту невозможно.

9. Двурасовые близнецы.

10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

Каждый из них представляет одну расу. Один наследует этническую принадлежность отца, а другой – матери. Прогноз на будущее: при росте межрасовых браков в наше время количество межрасовых близнецов будут увеличиваться.

10. У близнецов могут быть разные отцы, но технически у них могут быть и разные матери.

10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

Пока медицине известен лишь один такой случай, произошедший в 2007 году. Семья Бернаба не могла зачать второго ребенка в течение 12 лет. Супруги приняли решение обратиться к суррогатному материнству и экстракорпоральному оплодотворению. Яйцеклетка оплодотворилась у обеих женщин: и миссис Бернаба и суррогатная мать носили в себе по одному из однояйцевых близнецов.10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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