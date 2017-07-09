10 самых необычных близнецов, в существование которых невозможно поверить

У любых близнецов очень часто спрашивают: они двуяйцевые или однояйцевые? Человеку нравится подразделять себе подобных на категории и самым простым способом для этого будет максимальное уменьшение количества возможных вариантов при классификации других людей. Однако жизнь и реальность намного сложнее, и когда дело касается близнецов, существует намного больше опций, чем просто варианты «А» или «Б». Итак, какими бывают близнецы?

1. Суперфетация (или оплодотворение двух яйцеклеток разных овуляционных периодов).





Это происходит в случае, когда женщина беременеет, будучи уже беременной. В истории было официально зафиксировано всего лишь 10 таких уникальных случаев.

2. Гетеро-суперфекундация (оплодотворение двух яйцеклеток одного овуляционного периода).





Происходит при овуляции двух яйцеклеток, которые оплодотворяют разные мужчины. У людей встречается крайне редко, но это объясняет, скажем, на примере кошек, почему помет у них может варьироваться в «цветовой гамме».

3. Однояйцевые близнецы могут быть и разнополыми.





Это явление называется мозаичный синдром Тернера (МСТ). В момент зачатия хромосома X или Y из сперматозоида смешивается с X-хромосомой из яйцеклетки и дает сочетание либо хромосомы XY (мальчик), либо – XX (девочка), поэтому при оплодотворении яйцеклетки пол будущего ребенка закладывается сразу же, а яйцеклетка затем делится надвое и при этом рождаются дети одного пола. Однако синдром Тернера имеет место в случае, когда развивающийся на ранней стадии теряет свою вторую хромосому из-за генетических отклонений. Такой плод классифицируется как X0, и ввиду отсутствия Y-хромосомы, что позволило бы ему стать мальчиком, он становится девочкой.

4. Полу-однояйцевые близнецы.





Формируются, когда сперматозоид попадает в яйцеклетку, и та, на ранних стадиях ее развития, делится надвое. В связи с тем, что использовалась одна и та же сперма и одна и та же яйцеклетка, генетическая «конструкция» детей является практически идентичной.

5. Полярные близнецы.





Это теоретический вид близнецов, и медициной он еще ни задокументирован. Теоретически возможен, если яйцеклетка оплодотворяется и распадается надвое. Меньшая из двух новых яйцеклеток называется полярным тельцем, которое редко выживает из-за отсутствия цитоплазмы.

6. «Зеркальные» близнецы: наиболее часто встречающийся тип редких близнецов.





По статистике, составляют одну пару из 4 пар однояйцевых близнецов. Противоположны друг другу: один, например, левша, другой – правша. Волосы у них могут виться по-разному, и даже генетические физические дефекты расположены на разных участках тела.

7. Близнецы со смешанной хромосомой.

В отличие от большинства близнецов, в итоге рождается только один ребенок. «Химеры» появляются тогда, когда жизнеспособный эмбрион поглощает нежизнеспособный или же на ранней стадии беременности две оплодотворенные яйцеклетки сливаются в одну, в результате чего рождается человек с двумя различными наборами ДНК.

8. Паразитические близнецы.





Формирование таких близнецов происходит тогда, когда оплодотворенная яйцеклетка не может правильно разделиться. Паразитический близнец обычно меньше в размерах, не полностью сформирован и фактически не является человеком с разумом. Извлечение паразитического близнеца иногда опасно для жизни или попросту невозможно.

9. Двурасовые близнецы.





Каждый из них представляет одну расу. Один наследует этническую принадлежность отца, а другой – матери. Прогноз на будущее: при росте межрасовых браков в наше время количество межрасовых близнецов будут увеличиваться.

10. У близнецов могут быть разные отцы, но технически у них могут быть и разные матери.





Пока медицине известен лишь один такой случай, произошедший в 2007 году. Семья Бернаба не могла зачать второго ребенка в течение 12 лет. Супруги приняли решение обратиться к суррогатному материнству и экстракорпоральному оплодотворению. Яйцеклетка оплодотворилась у обеих женщин: и миссис Бернаба и суррогатная мать носили в себе по одному из однояйцевых близнецов.

Текст: Flytothesky.ru