3 жесткие истины о наших «приоритетах», которые никто не хочет признавать

Мы заполняем все свои дни самыми ненужными вещами, которыми себя отвлекаем. И это вредная привычка постепенно «убивает» наши наилучшие намерения и сводит на нет весь потенциал. Приоритеты и мечты размываются и отходят в сторону, а потом мы сожалеем о еще одном впустую проведенном дне. Да, именно так: большинство из нас страдают от серьезной несогласованности собственных приоритетов.





В недавнем опросе, проведенном с 700 респондентами, им был задан вопрос, какую радость они извлекают из своих самых обычных повседневных занятий. В результате рейтинг радости, который связан с рабочим временем, был очень низким. Кроме того, большинство ответило, что они получают больше удовольствия от времени, посвященного семье или любимому занятию, нежели от социальных сетей или просмотра телевизора. Однако практически все респонденты признались, что больше времени они тратят именно на сети и телевизор, нежели на действия, приносящие им больше радости. Итак, налицо парадоксальная несогласованность.

По сути мы занимаемся «бессмысленной занятостью». Чтобы не испытывать дискомфорта сейчас, мы буквально заставляем себя подсознательно избегать момента текущего. Мы размышляем о прошлом и грядущем, а не о сегодняшнем. Мы рефлексируем над жизнями чужих людей, а не над своей собственной. Мы физически пребываем в одном месте, но мыслями – в другом. Мы попросту занимаем текущий момент ненужными действиями, не имеющими ни смысла, ни радости.

1. Мы постоянно используем фразу «слишком занят» как оправдание плохому управлению временем

Занятость и продуктивность – это разные вещи. Вы путаете движение с прогрессом. Чаще всего 99% занятости – это просто неправильное управление временем. Время от времени вы должны уметь говорить «нет» вещам приятным, чтобы иметь возможность сказать «да» вещам важным. Выбирайте с умом. Сфокусируйтесь на своих приоритетах! Каждый момент миллионы мелочей соревнуются за ваше внимание. Все они относятся к одной из двух категорий: вещи, которые являются главными приоритетами, и вещи, которые ими не являются. Поэтому всегда задавайте себе вопрос: «Нужно ли мне это делать вообще?» Поэтому прекратите говорить «да», если в душе вам хочется сказать «нет». Иногда вам нужно устанавливать четкие границы.

2. Мы проводим много времени, говоря о приоритетах, однако практически над ними не работаем

Если вы желаете позитивных перемен в жизни, действуйте позитивно. Когда у вас есть представление, какой вы хотите видеть свою жизнь, делайте все, чтобы это реализовать. Идея – это ничто без действий. Иными словами, пока замечательная идея пассивно лежит в голове, она скорее вредна, чем полезна. Вам нужно просто начать действовать.

3. Мы расставляем приоритеты в пользу краткосрочного комфорта, а не долгосрочных целей

Все мы страдаем от одинаковых проблем: от лени до недостатка движения и неправильного питания. Они вызываются не физической болезнью, а недостатком силы воли, заставляющей нас обходить стороной дискомфорт. Мы мечтаем о получении бонусов без каких-либо рисков. Но мы не можем добраться до пункта назначения, не одолев дорогу к нему. И путь этот всегда имеет свои затраты – по крайней мере, затраты сил и времени, чтобы каждый день делать шаг вперед. Спросите себя: «От чего я в состоянии отказаться, чтобы добраться до цели?» Чтобы что-то получить, вам также нужно «потратиться» на это! Иначе нет смысла мечтать. Это будет означать потерю стабильности и комфорта, выход из зоны комфорта, потерю определенных отношений и насмешки со стороны. Это даже может означать одиночество. Все это – всего лишь испытание вашей решимости и упорства. И если вы действительно этого захотите, вы это сделаете!

Текст: Flytothesky.ru