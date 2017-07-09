Работаете более 25 часов в неделю? Ученые рассказывают, как это влияет на ваш мозг

«Наше исследование предполагает, что для максимального улучшения когнитивной функции человеку лучше работать неполный рабочий день», — говорит профессор Колин Маккензи. Согласно недавнему опросу Gallup, в среднем на рабочем месте американец проводит 47 часов в неделю. Другими словами, полная занятость в США равноценна шести рабочим дням. Конечно, для производительности это очень хорошо. Инвесторы и компании получают большую прибыль; рабочие могут даже получить вознаграждение. Но какой ценой?





Австралийские и японские исследователи обнаружили взаимосвязь между длительными рабочими часами и ухудшением когнитивных способностей у работника. Другими словами, интенсивная работа в офисе негативно отражается на нашей способности мыслить. Эта новость тревожит тех, кто ценит свои мыслительные способности. Причем особое внимание уделяется когнитивному здоровью работников после 40 лет.

Итак, как работа больше 25 часов за неделю меняет ваш мозг?

Ученые Японии (страны, известной своей жесткой культурой работы) и Австралии изучили и проанализировали практику трудоустройства и результаты когнитивных тестов 6500 австралийских рабочих; из них 3000 мужчин и 3500 женщин, которых определили в одну из трех категорий: безработные / пенсионеры, работающие менее 40 часов или работающие 40 или более часов.

Кстати, результаты теста на словарный запас среди работников с большей занятостью были относительно хуже. Таким образом, долгие рабочие часы могут негативно влиять на когнитивную или познавательную способность в среднем возрасте. Исследование под названием «Чрезмерно использовать или потерять? Влияние рабочего времени на познавательную способность» имеет двоякое логическое обоснование.

Это, во-первых, изучение взаимосвязи (если она есть) между рабочим временем и влиянием на человеческую когнитивную функцию. Во-вторых, определение количества рабочих часов, оказывающих отрицательное, нейтральное или положительное влияние на эти когнитивные способности. Ученые использовали данные, полученные в результате исследования, проведенного Мельбурнским институтом экономики и социальных исследований, а именно:

— Экономическое и личное благополучие

— Состав семьи

— Динамика рынка труда (например, статус занятости, отработанные часы)

Были выбраны три основные области для проверки когнитивных способностей человека:

— Рабочий диапазон памяти

— Скорость движения, диапазон «разделенного внимания» и визуальное сканирование

— Чтение

Колин Маккензи комментирует результаты так: «Работа может стать палкой о двух концах, поскольку она способна стимулировать работу мозга, но одновременно слишком много рабочих часов вызывает стресс и усталость, нарушающие умственные функции».

После анализа данных были подведены следующие итоги:

(1) неработающие люди (безработные, пенсионеры) показали худшие результаты тестов по сравнению с работающими 40 часов в неделю, (2) у работающих 40 часов в неделю результат был выше, чем у неработающих, но ниже, чем у группы с частичной занятостью, (3) лица, работающие неполный рабочий день (около 25 часов), как правило, имеют самые высокие оценки во всех тестах.

Посмотрите на различия между работниками с частичной занятостью и неработающими. Последние, в среднем, набрали на 15-20% ниже баллов на всех трех тестах, чем первые. Работа 40 часов в неделю «была связана с меньшим когнитивным дефицитом», чем с неработающими, но разница была «незначительной». Как насчет тех, кто работает более 55 часов? Во всех трех тестах они набирали меньше, чем группа пенсионеров и безработных. Это наблюдение в действительности может оказаться самым важным в исследовании: переработка серьезно нарушает умственные способности.

Текст: Flytothesky.ru