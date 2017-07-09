Обратите внимание на эти 9 признаков нехватки белка в организме!

Белок – это топливо, которое стимулирует и поддерживает ваше тело, строя клетки и ткани. Наши мышцы, органы и ткани все выстроены из белка. Он помогает залечивать раны, контролировать уровень сахара в крови и уничтожать бактерии. Как правило, чем активнее человек, тем больше требуется белка. Тем не менее, у большинства людей отмечается нехватка этого элемента в организме, а поскольку белок участвует почти в каждой физической функции, то возникают симптомы, сигнализирующего о его дефиците.





1. Тревожность и перепады настроения

Белок «несет ответственность» и за процессы в мозге. Синтез аминокислот приводит к выработке дофамина и серотонина, двух химических веществ, отвечающих за энергию, память и ощущение счастья.

2. Подверженность более частым травмам

Белок отвечает за усвоения кальция, который укрепляет кости. Дефицит же белка приводит к слабости костей и мышц. Вы рискуете чаще травмироваться и даже заболеть остеопорозом.

3. Затуманенное сознание

Затуманенное сознание – это достаточно объемный термин, включающий в себя несколько симптомов: усталость, нечеткость сознания, недостаток внимания или проблемы с его концентрацией, плюс проблемы с памятью и сниженная острота зрения. Каждая проблема заключается в каком-то химическом дисбалансе в мозге.

4. Высокий уровень холестерина

Недостаток белка в организме зачастую является следствием избыточного потребления углеводов и жиров. Из-за его дефицита нас обычно тянет на сладенькое. Конечным результатом будут постоянные воспалительные процессы и гормональный дисбаланс.

5. Желудочно-кишечные проблемы

Здоровый обмен веществ и пищеварение требуют немалого количества аминокислот. Когда их не хватает, наш кишечник вырабатывает меньше ферментов, а его перистальтика ослабевает. Соответственно, пища хуже усваивается и выводится.

6. Нерегулярность менструального цикла

Низкобелковое питание с высоким содержанием сахара может поспособствовать резистентности к инсулину, постоянной усталости, воспалительным процессам и увеличению веса, что нарушает баланс женских гормонов (в том числе эстрогена, прогестерона и надпочечникового андрогена DHEA), необходимых для поддержания регулярного цикла.

7. Некачественные тренировки

Для наращивания мышечной массы необходим белок. Если у вас его не хватает, то пострадает и результативность ваших тренировок. Обычно это объясняется следующими причинами: (1) у вас нет энергии, необходимой для качественных занятий, или (2) ваши мышцы плохо восстанавливаются из-за дефицита белка.

8. Проблемы со сном

Дефицит белка повлияет и на ваш сон. Прежде всего, углеводы заменяют собой белок, а они уменьшают количество инсулина, необходимого для баланса уровня сахара в крови. Или же нехватка белка повысит уровень кортизола («гормон стресса»). Ни один из этих факторов не поспособствует хорошему сну.

9. Увеличение веса

Многие хорошие источники белка (рыба и яйца) достаточно жирны и калорийны. Разница в том, что белок способствует ощущению сытости, он стабилизирует уровень сахара намного лучше, чем углеводы или жиры. Следовательно, вы не будете хотеть постоянно перекусить, а значит увеличение веса вам не грозит.

Источники белка

Мясо, яйца, рыба и молочные продукты – это типичные белки, но для веганов и вегетарианцев тоже есть выбор: миндаль, чиа, бобовые, плюс брокколи, брюссельская капуста, капуста, грибы и шпинат. Лучшие виды мяса с «идеальным» белком – это говядина, лосось, курица и индейка.

Текст: Flytothesky.ru