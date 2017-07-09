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Обратите внимание на эти 9 признаков нехватки белка в организме!
10.07.2017 17:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Белок – это топливо, которое стимулирует и поддерживает ваше тело, строя клетки и ткани. Наши мышцы, органы и ткани все выстроены из белка. Он помогает залечивать раны, контролировать уровень сахара в крови и уничтожать бактерии. Как правило, чем активнее человек, тем больше требуется белка. Тем не менее, у большинства людей отмечается нехватка этого элемента в организме, а поскольку белок участвует почти в каждой физической функции, то возникают симптомы, сигнализирующего о его дефиците.
1. Тревожность и перепады настроения
Белок «несет ответственность» и за процессы в мозге. Синтез аминокислот приводит к выработке дофамина и серотонина, двух химических веществ, отвечающих за энергию, память и ощущение счастья.
2. Подверженность более частым травмам
Белок отвечает за усвоения кальция, который укрепляет кости. Дефицит же белка приводит к слабости костей и мышц. Вы рискуете чаще травмироваться и даже заболеть остеопорозом.
3. Затуманенное сознание
Затуманенное сознание – это достаточно объемный термин, включающий в себя несколько симптомов: усталость, нечеткость сознания, недостаток внимания или проблемы с его концентрацией, плюс проблемы с памятью и сниженная острота зрения. Каждая проблема заключается в каком-то химическом дисбалансе в мозге.
4. Высокий уровень холестерина
Недостаток белка в организме зачастую является следствием избыточного потребления углеводов и жиров. Из-за его дефицита нас обычно тянет на сладенькое. Конечным результатом будут постоянные воспалительные процессы и гормональный дисбаланс.
5. Желудочно-кишечные проблемы
Здоровый обмен веществ и пищеварение требуют немалого количества аминокислот. Когда их не хватает, наш кишечник вырабатывает меньше ферментов, а его перистальтика ослабевает. Соответственно, пища хуже усваивается и выводится.
6. Нерегулярность менструального цикла
Низкобелковое питание с высоким содержанием сахара может поспособствовать резистентности к инсулину, постоянной усталости, воспалительным процессам и увеличению веса, что нарушает баланс женских гормонов (в том числе эстрогена, прогестерона и надпочечникового андрогена DHEA), необходимых для поддержания регулярного цикла.
7. Некачественные тренировки
Для наращивания мышечной массы необходим белок. Если у вас его не хватает, то пострадает и результативность ваших тренировок. Обычно это объясняется следующими причинами: (1) у вас нет энергии, необходимой для качественных занятий, или (2) ваши мышцы плохо восстанавливаются из-за дефицита белка.
8. Проблемы со сном
Дефицит белка повлияет и на ваш сон. Прежде всего, углеводы заменяют собой белок, а они уменьшают количество инсулина, необходимого для баланса уровня сахара в крови. Или же нехватка белка повысит уровень кортизола («гормон стресса»). Ни один из этих факторов не поспособствует хорошему сну.
9. Увеличение веса
Многие хорошие источники белка (рыба и яйца) достаточно жирны и калорийны. Разница в том, что белок способствует ощущению сытости, он стабилизирует уровень сахара намного лучше, чем углеводы или жиры. Следовательно, вы не будете хотеть постоянно перекусить, а значит увеличение веса вам не грозит.
Источники белка
Мясо, яйца, рыба и молочные продукты – это типичные белки, но для веганов и вегетарианцев тоже есть выбор: миндаль, чиа, бобовые, плюс брокколи, брюссельская капуста, капуста, грибы и шпинат. Лучшие виды мяса с «идеальным» белком – это говядина, лосось, курица и индейка.
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Белок – это топливо, которое стимулирует и поддерживает ваше тело, строя клетки и ткани. Наши мышцы, органы и ткани все выстроены из белка. Он помогает залечивать...
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