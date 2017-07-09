Ложные убеждения, которых вы постепенно перестаете придерживаться

У каждого человека в голове звучит его собственный внутренний голос. В какой-то момент тебе кажется, что жизнь идет как по маслу. Но, возможно, в 30, 40 или 50 лет, вы получите хорошую пощечину от жизни, которую вы представляли себе в голове. То, что говорит вам внутренний голос, будет меняться, если вы научитесь отпускать ложные убеждения, такие как:





1. Убеждение, что завтрашний день изменит жизнь к лучшему. Все мы знаем, что жизнь не бесконечна, смерть настигнет каждого. Честно говоря, когда-нибудь завтра просто не наступит. И это суровая правда жизни.

2. Убеждение, что вы найдете мотивацию извне. Самая распространенная проблема касаемо мотивации в том, что мы почему-то считаем, что она прячется где-то там за деревом, но истина в том, что эта самая мотивация исходит из того, чтобы делать правильные вещи.

3. Убеждение, что окружающие отлично знают, что для вас лучше. Слушайте собственный голос. Оторвитесь от телевизора, выключите ноутбук, в конце концов займитесь более важными и ценными вещами.

4. Убеждение, что отвлекающие факторы есть самыми важными. Улыбайтесь чаще, перестаньте скрываться за гаджетами. Вы не станете счастливым человеком, если будете оставлять свою жизнь в смартфоне.

5. Убеждение, что быть занятым человеком – в приоритете. Наша конечная цель — жить жизнью, незагруженной отвлекающими факторами, жизнью, которая не является постоянной занятостью, но вместо этого заполнена творчеством и человеческим взаимодействием.

6. Убеждение, что достаточно лишь одних знаний. Вы можете знать весь алгоритм шагов, необходимых, скажем, для лечения от алкоголизма, но совсем другое – заняться реальным выполнением каждого из этих шагов.

7. Убеждение «чем быстрее, тем лучше». С течением времени мы делаем вывод, что даже саженец не сразу становится великим дубом.

8. Убеждение, что комфорт – самое главное. Одна из вредных зависимостей в нашем мире — это стремление к комфорту. Выйдите из зоны комфорта.

9. Убеждение, что вы – это центр Вселенной. В молодости у всех нас есть стремление считать себя пупом Земли, но мы взрослеем и раздвигаем свои горизонты – и начинаем понимать, что собственное эгоцентричное мышление нам же и вредит.

10. Убеждение, что каждый человек способен быть любящим и добрым. Не каждый будет ценить то, что вы для них делаете. Просто примите это.

11. Убеждение, что вы способны спасти несчастных людей от них же самих. Помните, что такие люди не жаждут меняться и не особо хотят, чтобы их проблемы были решены.

12. Убеждение, что прощение не так уж и важно. Нет, оно очень важно. Опытным путем мы понимаем, что сломанные отношения, исправленные с помощью прощения, могут стать даже еще сильнее.

13. Убеждение, что красивая внешность – это приоритет номер один. Со временем, значимым становится то, какие мы внутри. Мы осознаем, что симпатия – это как выбор еды, основанный на красивом цвете, а не на приятном вкусе.

14. Убеждение, что счастье можно запросто купить. Поставьте перед собой задачу не впечатляться обладаемыми вещами, а впечатляться собственной жизнью.

15. Убеждение, что все страхи сбудутся. Когда-нибудь вы оглянетесь на пройденную жизнь и поймете, что практически все беспокойства и страхи так никогда и не произошли. Избавьтесь от них прямо сейчас!

16. Убеждение, что неудача – конец света. За каждым великим изобретением стоит сто неудачных попыток это сделать, но нам просто никогда эти попытки не показывают.

17. Убеждение в гарантии безопасности. Мы запираемся в четырех стенах или приобретаем себе страховку, чтобы быть в безопасности. Однако с возрастом мы все более отчетливо понимаем, что в нашем мире нет абсолютно безопасных вещей и мест.

18. Убеждение, что вы когда-нибудь почувствуете себя на 100% «завершенным» человеком. Мы не сможем иметь абсолютно все, или знать абсолютно все. Так что цените то, что знаете и имеете сейчас.

19. Убеждение, что «именно так все должно быть». С возрастом вы начинаете осознавать, что жизнь не всегда будет или легкой, или сложной. Это совсем не плохо. Сложности даже делают жизнь гораздо интересней.

20. Убеждение, что начинать сначала – глупо. Иногда нужно делать шаг назад, чтобы потом занять выигрышную позицию. Существует огромная разница между проигрышем и стартом. Живите своей жизнью, а не чужой. Спрашивайте себя каждое утро, что для вас реально и важно. Вы – не одиноки, просто найдите в себе силу воли.

Текст: Flytothesky.ru