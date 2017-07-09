10 человек, которые не соответствуют своим экранным персонажам

«Основано на реальных событиях» не всегда означает, что вы увидите и услышите правду. Режиссеры создают развлечения, а потому достаточно вольно обращаются с этими самыми реальными событиями. Очень часто люди, которые были прообразами наших любимых героев фильмов, отличаются от тех, кого мы видим на экране. Иногда даже весьма кардинально отличаются.

1. Черный ястреб: Джон Стеббинс





Персонаж Эвана Макгрегора, Джон Граймс, – это реальный человек по имени Джон Стеббинс. Как и в фильме, Джон Стеббинс был смелым героем в Сомали. Но когда он вернулся домой, то превратился в монстра. Стеббинс был арестован и приговорен к 30 годам лишения свободы за изнасилование собственной шестилетней дочери.

2. Капитан Филлипс: Ричард Филлипс





В фильме Капитан Филлипс – самый настоящий герой. Он всеми силами спасает свою команду от сомалийских пиратов, захвативших корабль, и готов рисковать собственной жизнью ради защиты других. Но команда реального капитана Филлипса назвала его «угрюмым, самодовольным человеком». Мало того, люди считают, что именно по его вине они подверглись нападению пиратов в 2009 году.

3. Маленький домик в прериях: Па Ингаллс





Лора Ингаллс-Уайлдер описала своего отца, как любящего человека с открытым сердцем. Однако она не упомянула часть его жизни, когда он помогал выследить семейку серийных убийц, прозванных Кровавые Бендеры за убийства десятка человек в штате Канзас. Ингаллс уехал с людьми на поимку Бендеров, а потом вернулся поздней ночью. Лора всегда думала, что он фактически и убил семью маньяков.

4. Избавление: южные хиллбилли





Идея фильма основана на реальном путешествии на каноэ по рекам Джорджии. Писатель Джон Дики и пара его друзей действительно пережили все приключения, как в фильме, но люди, встречавшиеся им, были все же немного другими. Фактически авторы «Избавления» обрисовали этих людей как убийц, насильников и идиотов, хотя в реальности они всячески помогали Дики и его друзьям.

5. Крокодил Данди: Род Анселл





Крокодил Данди – это тоже вполне реальный человек Род Анселл. Он провел 56 дней в австралийской глубинке и остался в живых. Род Анселл не был спокойным и выдержанным суперменом, а наркоманом, погибшим в перестрелке с полицейскими в 1999 году.

6. Титаник: Уильям Мердок





Когда «Титаник» налетел в айсберг, за штурвалом находился Уильям Мердок. Однако негодяем, как в фильме, он не был. Реальный Мердок в последние часы своей жизни спасал людей. Он великолепно держал себя в руках и своим спокойствием подбадривал остальных. И он таки застрелился, но не из-за угрызений совести, а чтобы избежать мук утопления.

7. 12 лет рабства: Уильям Форд





Бенедикт Камбербэтч в роли Уильяма Смита – это лицемерный христианин, проповедующий мораль, но нещадно эксплуатирующий своих рабов. Реальный Уильям Форд, конечно, был рабовладельцем, но он также был хорошим и порядочным человеком, по словам его раба Соломона Нортупа.

8. Американский снайпер: Крис Кайл





В фильме мы видим снайпера, который терзается из-за того, что убивает иракцев. Однако настоящему Крису Кайлу угрызения совести были незнакомы: «Я ненавижу этих дикарей. Мне на них абсолютно плевать». Кроме того, у Криса Кайла были и проблемы в семейных отношениях, как вспоминает его жена. В любом случае, война очень сильно и негативно повлияла на его психику.

9. Игра в имитацию: Алистер Деннистон





В фильме Алистер Деннистон – типичный злодей и отрицательный персонаж. Однако если бы не он «Энигму» так бы никогда и не взломали. Это он нашел и нанял Тьюринга, а люди из его команды отзывались о нем, как о дружелюбном и преданном делу человеке. Тем не менее, в кино Деннистон изображен очень неприглядно.

10. Выживший: Хью Гласс





У этого человека невероятная жизненная история. В 1823 году ему пришлось встретиться с медведем, но он выжил в этой схватке и сумел одолеть 320 км по дикой местности, поскольку им руководила жажда мести. Фильм исторически правдив, но у реального Хью Гласса не было жестоко убитого сына. Кредитного долга у него тоже не было. Гласс возвратился в Форт-Генри при поддержке французских охотников, которые были вполне нормальными людьми, а не насильниками.

Текст: Flytothesky.ru