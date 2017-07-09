Одно предложение, которое отлично описывает ваш знак зодиака

Всегда проще описать другого человека, чем себя. Вы – конечно же, единственный человек, который знает себя лучше, чем других. Но мнение постороннего может помочь вам увидеть себя в совершенно ином свете. Когда, вы в компании со своим лучшим другом или семьей, вы не чувствуете необходимости очаровывать кого-либо. Вместо этого вы склонны быть спокойнее и сдержаннее, что может показаться совершенно непохожим на вас. Это не значит, что у вас раздвоение личности, вы просто приспосабливаетесь к окружающим людям и окружающей среде. Если бы вы попросили кого-нибудь использовать одно предложение для описания вашего знака, что бы он сказал? И если бы он задал вам тот же вопрос, чтобы вы ответили?





1. Овен «Тот, кто правит».

Овен – единственный знак, который способен быть истинным «монархом». Он знает, как быть лидером и другом, и очень удачно находит между этим баланс.

2. Телец «Тот, кто ранит прямо в сердце».

Есть что-то такое в действиях Тельца, что затрагивает сердца многих. Телец знает, как заставить кого-то чувствовать себя особенным и любимым. Более того, он знает, как отвечать взаимностью, как никто другой.

3. Близнецы «Тот, кто ярко светит».

Близнецы могут показаться слишком настойчивыми, но есть в них что-то, что цепляет. Близнецы всегда находятся в центре внимания, они – звезды любой вечеринки.

4. Рак «Знак полной луны».

Рака можно описать как нежного, но бесстрашного лидера. В хорошем смысле этого слова, вы никогда не знаете, чего ожидать от общения с Раком, потому что он всегда пытается приспособиться к своему окружению.

5. Лев «Человек солнца».

Он ведет себя так, как будто мир вращается вокруг него, потому что если бы люди были звездами и планетами, Лев бы точно был Солнцем. Также Лев любит делиться своим счастьем и красотой со всеми вокруг него.

6. Дева «Тот, кто умеет постоять за себя».

Люди в жизни Девы знают, насколько она умна и часто приходят к ней за советом о своей собственной жизни. Дева — это человек мудрый, он знает, что другие стараются на него равняться.

7. Весы «Тот, кто полон любви».

Весы хотят, чтобы их любимым было хорошо. Они всегда заботятся о своем партнере совершенно бескорыстно. Чужое счастье приносит счастье и им.

8. Скорпион «Тот, кто покорит твое сердце».

Он всегда пытается завоевать вас хорошими словами, сюрпризами и подарками. Главная цель Скорпиона заключается в том, чтобы убедиться, что его друзья и семья знают, насколько она для него важны.

9. Стрелец «Тот, кто ищет».

Стрелец – человек свободы, который всегда открыт для новых впечатлений. Он не любит привязываться к людям и активно ищет захватывающие впечатления. Ничто не делает его счастливее, чем делиться своим опытом и счастьем с людьми, которых он любит.

10. Козерог «Тот, кто поднимается выше, чем кто-либо другой».

Козерог всегда достигает новых высот, постоянно желая узнать больше и расширить свои горизонты. Он хочет, чтобы люди смотрели на него как на человека, который может достичь всего, чего захочет.

11. Водолей «Человек красок».

Он уникален, живет для себя и не заботится о том, что кто-то думает о нем. Водолей пытается принести столько впечатлений людям, сколько может, и стремится ни перед чем не останавливаться.

12. Рыбы «Тот, кто мечтает о невообразимом».

Много людей критикуют Рыб за то, что у них всегда голова в облаках, но на самом деле они всего-то мечтают о больших вещах в этой жизни. Они видят жизнь сквозь розовые очки и всегда ищут способы изменить ситуацию.

Текст: Flytothesky.ru