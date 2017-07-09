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Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

10.07.2017 20:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Во время церемонии Аяуаски (отвар из лианы) Крис Иснер получил четкие инструкции о древней технике деревообработки, которую он немедленно начал использовать, создавая уникальные деревянные скульптуры. Его работы завораживают, а самого Криса постоянно спрашивают, какие материалы он задействует. Трудно поверить, что это просто дерево, но, как человек сознательный, Крис использует не любое дерево, а только так называемую «невиновную» древесину.

Крис Иснер обожает свое занятие, и он уже создал несколько действительно удивительных произведений. Но его лучшие работы – это заказы, где синергия двух умов (его и его клиента) может дать потрясающие результаты. Аяуаска и её психоделический эффект положительно повлияли на жизнь Криса. И это видно в его работах.

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Текст: Flytothesky.ruХудожник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

 
 
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Во время церемонии Аяуаски (отвар из лианы) Крис Иснер получил четкие инструкции о древней технике деревообработки, которую он немедленно начал использовать,...

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