Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях

Во время церемонии Аяуаски (отвар из лианы) Крис Иснер получил четкие инструкции о древней технике деревообработки, которую он немедленно начал использовать, создавая уникальные деревянные скульптуры. Его работы завораживают, а самого Криса постоянно спрашивают, какие материалы он задействует. Трудно поверить, что это просто дерево, но, как человек сознательный, Крис использует не любое дерево, а только так называемую «невиновную» древесину.

Крис Иснер обожает свое занятие, и он уже создал несколько действительно удивительных произведений. Но его лучшие работы – это заказы, где синергия двух умов (его и его клиента) может дать потрясающие результаты. Аяуаска и её психоделический эффект положительно повлияли на жизнь Криса. И это видно в его работах.









































Текст: Flytothesky.ru