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Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях
10.07.2017 20:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Во время церемонии Аяуаски (отвар из лианы)
Крис Иснер обожает свое занятие, и он уже создал несколько действительно удивительных произведений. Но его лучшие работы – это заказы, где синергия двух умов (его и его клиента) может дать потрясающие результаты. Аяуаска и её психоделический эффект положительно повлияли на жизнь Криса. И это видно в его работах.
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Художник создает уникальные деревянные скульптуры, используя древнюю технику деревообработки, которую увидел в своих видениях
Во время церемонии Аяуаски (отвар из лианы) Крис Иснер получил четкие инструкции о древней технике деревообработки, которую он немедленно начал использовать,...
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