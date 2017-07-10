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Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину

10.07.2017 23:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Лана, спасенная собака из Бразилии, которая знает, что такое дружба и поддержка. У 8-месячной Ланы есть любящий хозяин, но она все еще помнит, каково это быть бездомной. И когда она увидела другую бездомную собаку в холодную ночь, она притащила ей свое одеяло, чтобы согреться.

«Я подумала, что то, что Лана сделала для друга, просто прекрасно, – говорит Суэлен Шаумлоффель, женщина, забравшая Лану домой. – Мой самый лучший четвероногий друг напомнил мне о важности доброты и поддержки!»

«Она самая красивая собачка, которую я видела», – делится Суэлен. – Мы иногда забываем о том, что действительно можем улучшить чью-то жизнь. Она напомнила мне об этом.

Женщина оставила пищу и воду для бездомной собаки и думает, что Лана это бы одобрила. К сожалению, бездомный пёс все еще убегает каждый раз, когда она пытается приблизиться к нему. Тем не менее, Суэлен надеется, что однажды они смогут помочь этой собаке найти дом.

Знакомьтесь, Лана, спасенная собака, которая знает, что такое дружба и поддержка

Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину

У спасенной с улиц Бразилии 8-месячной Ланы есть любящий хозяин, но она все еще помнит, каково это быть бездомной

Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину

И когда она увидела бездомную собаку в холодную ночь, она притащила ей свое одеяло, чтобы согреться

Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину

«Я подумала, что то, что Лана сделала для друга, просто прекрасно»

Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину

«Мой самый лучший четвероногий друг напомнил мне о важности доброты и поддержки!»

Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину

Текст: Flytothesky.ruЖенщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину

 
 
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