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Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину
10.07.2017 23:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Лана, спасенная собака из Бразилии, которая знает, что такое дружба и поддержка. У 8-месячной Ланы есть любящий хозяин, но она все еще помнит, каково это быть бездомной. И когда она увидела другую бездомную собаку в холодную ночь, она притащила ей свое одеяло, чтобы согреться.
«Я подумала, что то, что Лана сделала для друга, просто прекрасно, – говорит
«Она самая красивая собачка, которую я видела», – делится Суэлен. – Мы иногда забываем о том, что действительно можем улучшить чью-то жизнь. Она напомнила мне об этом.
Женщина оставила пищу и воду для бездомной собаки и думает, что Лана это бы одобрила. К сожалению, бездомный пёс все еще убегает каждый раз, когда она пытается приблизиться к нему. Тем не менее, Суэлен надеется, что однажды они смогут помочь этой собаке найти дом.
Знакомьтесь, Лана, спасенная собака, которая
У спасенной с улиц Бразилии 8-месячной Ланы есть любящий хозяин, но она все еще помнит, каково это быть бездомной
И когда она увидела бездомную собаку в холодную ночь, она притащила ей свое одеяло, чтобы согреться
«Я подумала, что то, что Лана сделала для друга, просто прекрасно»
«Мой самый лучший четвероногий друг напомнил мне о важности доброты и поддержки!»
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Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину
Знакомьтесь, Лана, спасенная собака из Бразилии, которая знает, что такое дружба и поддержка. У 8-месячной Ланы есть любящий хозяин, но она все еще помнит, каково это...
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