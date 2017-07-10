Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину

Знакомьтесь, Лана, спасенная собака из Бразилии, которая знает, что такое дружба и поддержка. У 8-месячной Ланы есть любящий хозяин, но она все еще помнит, каково это быть бездомной. И когда она увидела другую бездомную собаку в холодную ночь, она притащила ей свое одеяло, чтобы согреться.

«Я подумала, что то, что Лана сделала для друга, просто прекрасно, – говорит Суэлен Шаумлоффель , женщина, забравшая Лану домой. – Мой самый лучший четвероногий друг напомнил мне о важности доброты и поддержки!»

«Она самая красивая собачка, которую я видела», – делится Суэлен. – Мы иногда забываем о том, что действительно можем улучшить чью-то жизнь. Она напомнила мне об этом.

Женщина оставила пищу и воду для бездомной собаки и думает, что Лана это бы одобрила. К сожалению, бездомный пёс все еще убегает каждый раз, когда она пытается приблизиться к нему. Тем не менее, Суэлен надеется, что однажды они смогут помочь этой собаке найти дом.

Знакомьтесь, Лана, спасенная собака, которая знает , что такое дружба и поддержка





У спасенной с улиц Бразилии 8-месячной Ланы есть любящий хозяин, но она все еще помнит, каково это быть бездомной





И когда она увидела бездомную собаку в холодную ночь, она притащила ей свое одеяло, чтобы согреться





«Я подумала, что то, что Лана сделала для друга, просто прекрасно»





«Мой самый лучший четвероногий друг напомнил мне о важности доброты и поддержки!»





Текст: Flytothesky.ru