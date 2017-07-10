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Узница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе
10.07.2017 22:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда 23-летний Джон Маккей спас 20-летнюю Эдит Штайнер из Аушвица в 1944 году, никто не знал, что они
Джон бежал из лагеря для итальянских военнопленных в Тобруке (Ливия), выдавая себя за итальянского солдата, а потом служил в шотландском подразделении спецназа, который и освободил Эдит или Эки и многих других узников из концентрационного лагеря, где работал «Ангел смерти» Йозеф Менгеле, известный своими садистскими врачебными экспериментами. Эдит родилась в венгерском городе Секешфехервар, она потеряла 39 членов семьи во время Холокоста, выжили только она и ее мать.
На танцах в честь освобождения Джон попросил своего друга спросить Эдит, будет ли она с ним танцевать, но Эдит ответила, что примет приглашение, только если оно будет напрямую от самого Джона. Набравшись смелости, парень подошел к ней, и их первый танец стал началом истории любви, которая продлилась более 70 лет. Они поженились 17 июля 1946 года, а после возвращения в Шотландию Эдит и Джон купили отель Atholl Arms в Питлохри. У них родилось двое детей, Шарон и Питер. Снимки пары появились в прессе в начале этого года после празднования своего 71-го Дня святого Валентина вместе, но за три недели до годовщины свадьбы Эдит скончалась в возрасте 92 лет, а Джон неотлучно находился при ней. Их невероятная история будет жить вечно, как трогательное напоминание о том, что такое настоящая любовь.
Джон Маккей спас Эдит Штайнер из Аушвица в 1944
Они и представить себе не могли, что проведут все свою жизнь вместе
Джон, который был солдатом, освободил Эдит и многих других узников из концлагеря
На танцах в честь освобождения Джон попросил своего друга спросить Эдит, будет ли она с ним танцевать
Но Эдит ответила, что она примет приглашение, только если оно будет напрямую от самого Джона
Набравшись смелости, парень подошел к ней
И их первый танец стал началом истории любви, которая продлилась более 70 лет
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Когда 23-летний Джон Маккей спас 20-летнюю Эдит Штайнер из Аушвица в 1944 году, никто не знал, что они проведут всю свою жизнь вместе. Джон бежал из лагеря для...
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