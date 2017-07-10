ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Узница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе

10.07.2017 22:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Когда 23-летний Джон Маккей спас 20-летнюю Эдит Штайнер из Аушвица в 1944 году, никто не знал, что они проведут всю свою жизнь вместе.

Джон бежал из лагеря для итальянских военнопленных в Тобруке (Ливия), выдавая себя за итальянского солдата, а потом служил в шотландском подразделении спецназа, который и освободил Эдит или Эки и многих других узников из концентрационного лагеря, где работал «Ангел смерти» Йозеф Менгеле, известный своими садистскими врачебными экспериментами. Эдит родилась в венгерском городе Секешфехервар, она потеряла 39 членов семьи во время Холокоста, выжили только она и ее мать.

На танцах в честь освобождения Джон попросил своего друга спросить Эдит, будет ли она с ним танцевать, но Эдит ответила, что примет приглашение, только если оно будет напрямую от самого Джона. Набравшись смелости, парень подошел к ней, и их первый танец стал началом истории любви, которая продлилась более 70 лет. Они поженились 17 июля 1946 года, а после возвращения в Шотландию Эдит и Джон купили отель Atholl Arms в Питлохри. У них родилось двое детей, Шарон и Питер. Снимки пары появились в прессе в начале этого года после празднования своего 71-го Дня святого Валентина вместе, но за три недели до годовщины свадьбы Эдит скончалась в возрасте 92 лет, а Джон неотлучно находился при ней. Их невероятная история будет жить вечно, как трогательное напоминание о том, что такое настоящая любовь.

Джон Маккей спас Эдит Штайнер из Аушвица в 1944

Узница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе

Они и представить себе не могли, что проведут все свою жизнь вместе

Узница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе

Джон, который был солдатом, освободил Эдит и многих других узников из концлагеря

Узница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе

На танцах в честь освобождения Джон попросил своего друга спросить Эдит, будет ли она с ним танцевать

Узница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе

Но Эдит ответила, что она примет приглашение, только если оно будет напрямую от самого Джона

Узница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе

Набравшись смелости, парень подошел к ней

Узница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе

И их первый танец стал началом истории любви, которая продлилась более 70 лет

Узница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе

Текст: Flytothesky.ruУзница концлагеря и спасший её солдат прожили более 70 лет вместе

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда 23-летний Джон Маккей спас 20-летнюю Эдит Штайнер из Аушвица в 1944 году, никто не знал, что они проведут всю свою жизнь вместе. Джон бежал из лагеря для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Интернет без ума от подарка этого музыканта своей бабушке к ее 100-летию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика