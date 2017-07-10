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Интернет без ума от подарка этого музыканта своей бабушке к ее 100-летию

10.07.2017 22:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Музыкальные видео Макклемора – это всегда удовольствие, но его новое видео стало действительно хитом. Бабушка рэпера из Сиэтла Хелен совсем недавно отпраздновала свой столетний юбилей, и он решил качественно отметить это событие, организовав веселье и сняв его на камеру.

Хелен, конечно, прожила целый век на Земле, но на протяжении всей ее роли в видео для нового сингла Glorious ее внука она доказывает, что в душе она абсолютно молодая. Хелен проводит день со своим внуком за шопингом, розыграшами соседей и чуть ли не мужским стриптизом. Кстати, не забудьте позвонить своей бабушке!

Клип Glorious с участием Скайлар Грей – это первая песня из сольного альбома Макклемора, и это его первый проект без прежнего партнёра Райана Льюиса.

Интернет без ума от подарка этого музыканта своей бабушке к ее 100-летию

Интернет без ума от подарка этого музыканта своей бабушке к ее 100-летию

Интернет без ума от подарка этого музыканта своей бабушке к ее 100-летию

Интернет без ума от подарка этого музыканта своей бабушке к ее 100-летию

Текст: Flytothesky.ruИнтернет без ума от подарка этого музыканта своей бабушке к ее 100-летию

 
 
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Музыкальные видео Макклемора – это всегда удовольствие, но его новое видео стало действительно хитом. Бабушка рэпера из Сиэтла Хелен совсем недавно отпраздновала...

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