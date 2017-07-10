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Гелевые ручки для создания красочных шедевров

10.07.2017 22:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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«Я уже много лет использую гелевые ручки для рисования и не могу остановиться! Мои любимые ручки – это неоновые цвета. С их помощью получаются настоящие психоделические шедевры. Но я сейчас экспериментирую и с другими цветами. Это настолько затягивает», – рассказывает о своем занятии Нико Даук.

«Мое увлечение зародилось много лет назад, когда я тяжело заболел и был прикованным к кровати. Рисование было единственным занятием, на которое у меня хватало сил, и это стало всем моим миром, который позволил мне самовыражаться. И не забывайте никогда не сдаваться!»

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Гелевые ручки для создания красочных шедевров

Текст: Flytothesky.ruГелевые ручки для создания красочных шедевров

 
 
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«Я уже много лет использую гелевые ручки для рисования и не могу остановиться! Мои любимые ручки – это неоновые цвета. С их помощью получаются настоящие...

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