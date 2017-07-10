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Гелевые ручки для создания красочных шедевров
10.07.2017 22:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
«Я уже много лет использую гелевые ручки для рисования и не могу остановиться! Мои любимые ручки – это неоновые цвета. С их помощью получаются настоящие психоделические шедевры. Но я сейчас экспериментирую и с другими цветами. Это настолько затягивает», – рассказывает о своем занятии
«Мое увлечение зародилось много лет назад, когда я тяжело заболел и был прикованным к кровати. Рисование было единственным занятием, на которое у меня хватало сил, и это стало всем моим миром, который позволил мне самовыражаться. И не забывайте никогда не сдаваться!»
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«Я уже много лет использую гелевые ручки для рисования и не могу остановиться! Мои любимые ручки – это неоновые цвета. С их помощью получаются настоящие...
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