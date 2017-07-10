Джорджио Армани: 5 истин о стиле, одежде и ароматах

Великий модельер родился в Пьяченце. Путь к высокой моде он начал с оформления витрин в универмаге Милана, затем несколько лет кроил и шил мужскую одежду для Нино Черутти и других модельеров, а в 1974 году представил свету собственную коллекцию. Сегодня его компания — одна из крупнейших в мире и самый большой Дом моды Италии.

Среди друзей и звездных клиентов Армани — Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Моника Беллуччи, Том Круз, Ума Турман, Софи Лорен, Ричард Гир, Джулия Робертс и другие.

Наличие в гардеробе одежды, аксессуара или парфюма с ярлычком Giorgio Armani всегда говорит о хорошем вкусе и успешности человека. А что говорит о стиле и выборе аромата сам дизайнер?

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