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День в шоколаде: отмечаем сладкий праздник
11.07.2017 00:10 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Что бы мы делали без шоколада? Лучшее лекарство от уныния, сладкое наслаждение, ароматный напиток, способный унять душевную боль. Он
© Sputnik/
Прохладным июльским днем вполне можно отметить праздник шоколада "пищей индейских богов" — чашкой горячего шоколада, а на праздничный ужин приготовить
Полезен ли шоколад? С чем он сочетается лучше всего? Откуда произошло его название? Sputnik отобрал 5 фактов о шоколаде и предлагает пройти тест: правда это или ложь.
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В Международный день шоколада, который отмечается 11 июля, Sputnik предлагает определить, какие факты о шоколаде правда, а какие – ложь.
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