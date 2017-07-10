День в шоколаде: отмечаем сладкий праздник

Что бы мы делали без шоколада? Лучшее лекарство от уныния, сладкое наслаждение, ароматный напиток, способный унять душевную боль. Он появился в наших краях не так давно — лет 200 назад, но за это время стал доступен абсолютно каждому.

Прохладным июльским днем вполне можно отметить праздник шоколада "пищей индейских богов" — чашкой горячего шоколада, а на праздничный ужин приготовить брауни с творогом и вишней или тирамису — "подниматель настроения" по-белорусски .

Полезен ли шоколад? С чем он сочетается лучше всего? Откуда произошло его название? Sputnik отобрал 5 фактов о шоколаде и предлагает пройти тест: правда это или ложь.