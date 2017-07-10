ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День в шоколаде: отмечаем сладкий праздник

11.07.2017 00:10 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Что бы мы делали без шоколада? Лучшее лекарство от уныния, сладкое наслаждение, ароматный напиток, способный унять душевную боль. Он появился в наших краях не так давно — лет 200 назад, но за это время стал доступен абсолютно каждому.

День в шоколаде: отмечаем сладкий праздник
© Sputnik/
Шоколадная анимация

Прохладным июльским днем вполне можно отметить праздник шоколада "пищей индейских богов" — чашкой горячего шоколада, а на праздничный ужин приготовить брауни с творогом и вишней или тирамису — "подниматель настроения" по-белорусски.

Полезен ли шоколад? С чем он сочетается лучше всего? Откуда произошло его название? Sputnik отобрал 5 фактов о шоколаде и предлагает пройти тест: правда это или ложь.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Международный день шоколада, который отмечается 11 июля, Sputnik предлагает определить, какие факты о шоколаде правда, а какие – ложь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Женщина удивилась, увидев, что её щенок утащил новое одеяло, но потом она увидела удивительную картину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика