5 явных признаков «деревни» в девушке

Каждая представительница слабой половины человечества желает выглядеть стильно и современно. Девушки бегут в модные бутики, делают стильное окрашивание, посещают маникюрш и педикюрш. Но порой все усилия оказываются напрасными. Хоть на ногах красуется Шанель, а в руках Диор, на лбу за версту видно яркую надпись «Привет, я из села неасфальтированного».





Даже коренные жительницы столицы допускают обидные модные ошибки, которые превращают их в простушек. А какая одежда, такое и отношение. Какие же самые явные признаки «деревни» в девушке? Запомните их и постарайтесь не повторять.

1. Дешевые духи, от которых дохнут не только мухи, но и все окружающие. Стойкое резкое амбре самых дешевых разливных духов неприлично пахнет. Нет, не пахнет, а дико воняет. Оно не выветривается из комнаты на протяжении нескольких часов. Вас вряд ли захотят еще раз приглашать в гости.

Не можете себе позволить качественные марочные духи? Обойдитесь простым дезодорантом без запаха. Лучше не пахнуть вообще, чем источать запах помойной ямы.

2. Ценник. Ого, эти туфли стоят аж две тысячи! Ничего себе, а мы и не знали! Да, некоторые жертвы моды нарочно оставляют ценник на туфлях, чтобы все его лицезрели. Или по невнимательности просто его не отклеивают.

3. Поцарапанные линзы солнцезащитных очков. Летом мы не можем обойтись без этого модного аксессуара. Мы постоянное его носим по поводу и без. Некоторые его эксплуатируют по полной даже не замечая, что на линзах появились отвратительные царапины.

Никогда не кладите ваши очки линзами вниз. Так на них гарантированно появятся повреждения. Обзаведитесь стильным чехлом для очков. Он защитит аксессуар от повреждений.

4. Маечки с неприличными надписями. У нас английский знают почти все. Хоть на бытовом уровне. А мат иностранный так подавно.

Очень смешно выглядят девушки, которые нацепили на себя майки с разными матерными выражениями. Выглядит такое творчество смешно и даже примитивно. Подбирайте более приемлемый и менее примитивный принт. Отличный выбор — майки в стиле поп-арт. Выглядят стильно и в меру вызывающе.

5. Безразмерные колготки под босоножки. Да, это настоящий хит летней моды. Как же мы обойдемся без большого пальца, наглухо обтянутого капроном? Спору нет, в колготках нога выглядит эффектнее, а босоножки не так натирают. Но носить капроновые колготки с открытой обувью — моветон.

«Деревенские» привычки допускают и модницы из сел, и их столичные подруги. Важно вовремя понять свои ошибки и никогда их не повторять.

Текст: Flytothesky.ru