10 сокровищ, которые все еще ждут, когда их отыщут

Кто не мечтает отыскать сокровище? Поверьте, на свете осталось еще немало ненайденных кладов, которые только и ждут своего нового хозяина. Вот только 10 из них.





1. Сокровище Форреста Фенна

В 1988 году ветерану Вьетнама и охотнику за сокровищами Форресту Фенну диагностировали рак, и он спрятал свой сундук с сокровищами в Скалистых горах. С болезнью Фенн в результате справился и затем опубликовал девять подсказок в виде стихов из 24 строк, пообещав, что тот, кто найдет его сокровище, заработает миллион. Неудивительно, что на поиски отправились толпы людей, причем несколько человек даже погибли в горах.

2. Сокровище Голландца Шульца





Голландец Шульц – гангстер 1920-х годов в Нью-Йорке, снабжавший население тогда запрещенным спиртным и заработавший кучу денег. Он тоже закопал свое состояние, оцениваемое от 5 до 9 млн. долларов в горах (в лесу или на реке Эзопус Крик). Версий о том, где оно спрятано, не счесть. Однако Шульц и его телохранитель Бернард Розенкранц унесли тайну с собой в могилу.

3. Сокровище Джона Диллинджера





Джон Диллинджер был самым известным гангстером эпохи Великой депрессии. Он и его банда обвинялись в ограблении 24 банков, а сам Диллинджер позднее был убит в перестрелке с федеральными агентами. По слухам, Джон Диллинджер устроил секретный тайник где-то в лесах Висконсина за три недели до своей гибели. Это был чемодан с 200 тысячами долларов. Так что, если вы путешествуете по лесам в Висконсине, у вас есть шанс найти 90-летние деньги.

4. Сокровище капитана Кидда





Капитан Уильям Кидд был одним из самых известных пиратов Индийского океана, и когда он был казнен в Лондоне в 1701 году, он унес все свои секреты в могилу, включая местонахождение его флагманского корабля и награбленные сокровища. Корабль якобы находится где-то на дне возле Мадагаскара. В 2015 году охотник за сокровищами Барри Клиффорд заявил, что нашел судно, однако его слова были опровергнуты. Так что сокровища капитана Кидда все еще ждут вас.

5. Сокровище галеона «Нуэстра Сеньора де Аточа»





«Аточа», собственно, была обнаружена в 1985 году с частью сокровища стоимостью в 500 млн. долларов, но корма с каютой капитана и остатками драгоценностей так еще и не найдена. Галеон был частью испанской флотилии из 20 кораблей, направлявшихся из Гаваны в Испанию в сентябре 1622 года. На борту было огромнейшее количество драгоценных металлов и ценных товаров. В шторм затонуло восемь из 20 кораблей, включая «Аточу».

6. Сокровище корабля «Сан-Мигель»





В 1715 году небольшая флотилия кораблей отправилась с сокровищами из Нового Света в Испанию. Их постигла участь многих кораблей того времени – попав в шторм, флотилия затонула. С тех пор её останки частично нашли: а точнее было установлено месторасположение шести из семи судов. «Сан-Мигель» был маленьким судном, более легким, нежели галеон, и быстрее. И он единственный, который так и не найден.

7. Драгоценности ирландской короны





В 1907 году из библиотеки Бедфордской башни Дублинского замка пропали без вести драгоценности ирландской короны. На какой-то момент их оставили вне сейфа и без контроля, и они мгновенно растворились в воздухе. Было названо и опрошено много подозреваемых, но судьба драгоценностей все еще неизвестна.

8. Сокровище Чингисхана





Захоронение Чингисхана – эта тайна тысячелетия, но считается, что могила его наполнена неописуемыми богатствами Монгольской империи: «40 девушек в золоте и драгоценностях похоронены вместе с ханом, чтобы присоединиться к нему в загробной жизни». В любом случае, место упокоения хана по-прежнему усердно ищут и в России, и в Кыргызстане, и в Монголии.

9. Сокровище Лимы





В 1820 году капитан Уильям Томпсон должен был перевезти сокровища из Перу в Мексику. Считалось, что в грузовом отсеке судна находились 1000 бриллиантов, 200 сундуков с драгоценными камнями и 113 золотых статуй, а общий вес якобы был в 350 тонн. Вместо этого Томпсон направился на остров Кокос в Тихом океане и спрятал сокровище, которое многие археологи-любители до сих пор мечтают отыскать.

10. Драгоценности и сокровища короля Джона

Король Англии Джон – этот тот самый монарх, который изображается злодеем в фильмах про Робина Гуда. Он умудрился растерять не только королевские драгоценности, но и огромное количество сокровищ. Это было время смут и восстаний, и по одной из версий, сокровища утоплены в болотах возле Лонг-Саттона (графство Линкольншир). Поиски ювелирных изделий Джона продолжаются веками, и якобы уже есть какая-то информация по их возможному местонахождению.

Текст: Flytothesky.ru