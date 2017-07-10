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Эти признаки говорят о том, что у вас вот-вот случится тепловой удар

11.07.2017 15:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда на улице жарко, наше тело обладает отличным механизмом самоохлаждения – это потоотделение. Возможно, это не самый приятный процесс, но когда пот испаряется с кожи, организм остывает. Однако иногда бывает так жарко и влажно, что потоотделения просто недостаточно. И когда тело нагревается быстрее, чем оно может остыть, вы рискуете столкнуться с пренеприятными последствиями в виде теплового удара.

Эти признаки говорят о том, что у вас вот-вот случится тепловой удар

Тепловой удар всегда является ситуацией чрезвычайной. Пострадавшему человеку необходимо срочно предоставить медицинскую помощь, так как сильный перегрев может навредить внутренним органам, кроме того, ткани мозга особенно чувствительны к избыточному теплу. Специалисты подчеркивают, что если помощь не будет оперативной, есть риск последующей инвалидности или даже смерти. Будьте внимательны к возможным признакам теплового удара, чтобы предотвратить и саму ситуацию, и её опасные последствия.

У некоторых людей повышенный риск теплового удара

В эту группу риска входят пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями и спортсмены. Люди, принимающие определенные лекарства, также должны проявлять особую осторожность, а солнечные ожоги, обезвоживание и употребление алкоголя могут эти риски только усилить. И помните, что даже молодые и здоровые люди тоже находятся в зоне риска. Любой человек, занимающийся физической активностью в жару, может подвергнуться тепловому удару.

Еще один важный момент: влажность также увеличивает риск теплового удара. Во влажном воздухе пот испаряется медленнее, а это означает, что для остывания организму требуется больше времени.

Какие предупреждающие признаки вам необходимо знать:

1. Температура тела 39º С или выше
2. Горячая, красная, сухая или влажная кожа
3. Учащенный пульс и учащенное дыхание
4. Головная боль
5. Головокружение
6. Тошнота и рвота
7. Дезориентация в пространстве и иррациональное поведение
8. Потеря сознания

Конечно, важно обращать внимание и на незначительные сигналы, а не только на серьёзные признаки. Если вы находитесь на жаре и начинаете ощущать мышечные спазмы наряду с сильным потоотделением, жаждой и усталостью, немедленно прекратите физическую активность, перейдите в прохладное место и выпейте воды. Затем подождите, пока спазмы не прекратятся, прежде чем снова возвращаться к какой-либо деятельности и активности. Если спазмы не прекращаются в течение часа, обратитесь за медицинской помощью.

Что необходимо делать, если кто-то рядом с вами находится под угрозой теплового удара?

Используйте все, что у вас под рукой, чтобы охладить человека и вызовите неотложку. Затем переместите человека в более прохладное место. Задействуйте прохладную ванну, душ, пакеты со льдом или влажные тряпки и полотенца, чтобы снизить температуру человека.

Чего делать категорически нельзя?

Не давайте человеку жаропонижающее, так как оно может только усугубить ситуацию. Твердо запомните, что нельзя смачивать и протирать кожу спиртосодержащими жидкостями и алкогольными напитками. Все что вам нужно делать – быть начеку и включать банальный здравый смысл.

В жаркие дни надевайте легкую и свободную одежду. Если вы находитесь на улице, ищите тень, где только можете. Если вы находитесь в помещении, используйте кондиционер. Очень действенным может быть прохладный душ, но с ним главное не переусердствовать. Используйте солнцезащитный крем – находясь, на солнце без защиты, вы только усиливаете риск развития рака кожи. И, наконец, пейте много жидкости, но не чрезмерно сладкие и, конечно, не алкогольные напитки.Эти признаки говорят о том, что у вас вот-вот случится тепловой удар

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Когда на улице жарко, наше тело обладает отличным механизмом самоохлаждения – это потоотделение. Возможно, это не самый приятный процесс, но когда пот испаряется с...

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