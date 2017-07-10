Эти признаки говорят о том, что у вас вот-вот случится тепловой удар

Когда на улице жарко, наше тело обладает отличным механизмом самоохлаждения – это потоотделение. Возможно, это не самый приятный процесс, но когда пот испаряется с кожи, организм остывает. Однако иногда бывает так жарко и влажно, что потоотделения просто недостаточно. И когда тело нагревается быстрее, чем оно может остыть, вы рискуете столкнуться с пренеприятными последствиями в виде теплового удара.





Тепловой удар всегда является ситуацией чрезвычайной. Пострадавшему человеку необходимо срочно предоставить медицинскую помощь, так как сильный перегрев может навредить внутренним органам, кроме того, ткани мозга особенно чувствительны к избыточному теплу. Специалисты подчеркивают, что если помощь не будет оперативной, есть риск последующей инвалидности или даже смерти. Будьте внимательны к возможным признакам теплового удара, чтобы предотвратить и саму ситуацию, и её опасные последствия.

У некоторых людей повышенный риск теплового удара

В эту группу риска входят пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями и спортсмены. Люди, принимающие определенные лекарства, также должны проявлять особую осторожность, а солнечные ожоги, обезвоживание и употребление алкоголя могут эти риски только усилить. И помните, что даже молодые и здоровые люди тоже находятся в зоне риска. Любой человек, занимающийся физической активностью в жару, может подвергнуться тепловому удару.

Еще один важный момент: влажность также увеличивает риск теплового удара. Во влажном воздухе пот испаряется медленнее, а это означает, что для остывания организму требуется больше времени.

Какие предупреждающие признаки вам необходимо знать:

1. Температура тела 39º С или выше

2. Горячая, красная, сухая или влажная кожа

3. Учащенный пульс и учащенное дыхание

4. Головная боль

5. Головокружение

6. Тошнота и рвота

7. Дезориентация в пространстве и иррациональное поведение

8. Потеря сознания

Конечно, важно обращать внимание и на незначительные сигналы, а не только на серьёзные признаки. Если вы находитесь на жаре и начинаете ощущать мышечные спазмы наряду с сильным потоотделением, жаждой и усталостью, немедленно прекратите физическую активность, перейдите в прохладное место и выпейте воды. Затем подождите, пока спазмы не прекратятся, прежде чем снова возвращаться к какой-либо деятельности и активности. Если спазмы не прекращаются в течение часа, обратитесь за медицинской помощью.

Что необходимо делать, если кто-то рядом с вами находится под угрозой теплового удара?

Используйте все, что у вас под рукой, чтобы охладить человека и вызовите неотложку. Затем переместите человека в более прохладное место. Задействуйте прохладную ванну, душ, пакеты со льдом или влажные тряпки и полотенца, чтобы снизить температуру человека.

Чего делать категорически нельзя?

Не давайте человеку жаропонижающее, так как оно может только усугубить ситуацию. Твердо запомните, что нельзя смачивать и протирать кожу спиртосодержащими жидкостями и алкогольными напитками. Все что вам нужно делать – быть начеку и включать банальный здравый смысл.

В жаркие дни надевайте легкую и свободную одежду. Если вы находитесь на улице, ищите тень, где только можете. Если вы находитесь в помещении, используйте кондиционер. Очень действенным может быть прохладный душ, но с ним главное не переусердствовать. Используйте солнцезащитный крем – находясь, на солнце без защиты, вы только усиливаете риск развития рака кожи. И, наконец, пейте много жидкости, но не чрезмерно сладкие и, конечно, не алкогольные напитки.

Текст: Flytothesky.ru