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Простая математическая задача, которая поставит многих в тупик
11.07.2017 15:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если от момента окончания школы у вас прошло уже довольно много времени, ты вы могли забыть даже самые простейшие математические приемы. Верите или нет, но многие люди затрудняются сходу назвать таблицу умножения. И мы сейчас не преувеличиваем. Помните ли вы, как считать в столбик? В этот момент большинство людей потянутся за калькулятором. Предлагаем вам решить этот простейший математический пример в уме. Справятся уж точно не все!
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Если от момента окончания школы у вас прошло уже довольно много времени, ты вы могли забыть даже самые простейшие математические приемы. Верите или нет, но многие...
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