Простая математическая задача, которая поставит многих в тупик

Если от момента окончания школы у вас прошло уже довольно много времени, ты вы могли забыть даже самые простейшие математические приемы. Верите или нет, но многие люди затрудняются сходу назвать таблицу умножения. И мы сейчас не преувеличиваем. Помните ли вы, как считать в столбик? В этот момент большинство людей потянутся за калькулятором. Предлагаем вам решить этот простейший математический пример в уме. Справятся уж точно не все!



