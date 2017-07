Вы точно будете в восторге от этого гигантского жука-художника

Посмотрите на работы удивительного художника-самородка – это Спайк, жук-олень. Оказывается, жуки-олени – очень популярные домашние питомцы в Японии, а владелица Спайка буквально влюбилась в него, когда увидела жука в продаже на одном из японских фестивалей. Она привезла Спайка домой, и с тех пор они чудесно дружат. На прошлой неделе хозяйка Мэнди играла со Спайком и решила проверить, может ли он удержать маркер. Так родился художник!!!

Обычно люди считают жуков жуткими и странными, и если вы проснетесь утром и увидите жука-оленя у себя на руке, то вы вероятно заверещите от ужаса. Но Спайк как художник заслуживает уважения, и он очень старается.

Мэнди опубликовала каракули Спайка в социальной сети, и народ пришел в восторг. Теперь она постоянно выкладывает у себя работы домашнего жука с художественными способностями.

