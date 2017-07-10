Ирена Сендлер, женщина, спасшая 2500 еврейских детей из Варшавского гетто

Во время немецкой оккупации Польши часть Варшавы была превращена в гетто, вмещавшее более 400 тысяч евреев. Многие из них были отправлены в концлагеря, а оставшиеся в городе страдали от голода и заболеваний. Ирена Сендлер в это период была сотрудником отдела соцобеспечения и тайно вывезла тысячи детей во время плановых проверок гетто.

Ирена Сендлер (Кшижановская) родилась в 1910 году. Учась в Варшавском университете, она вступила в Польскую социалистическую партию, за что была временно исключена из вуза.





Ирена выросла в небольшом городе Отвок, где проживала большая еврейская община. Ее отец доктор Станислав Кшижановский скончался в 1917 от сыпного типа, заразившись от своих пациентов. Местная еврейская община в качестве благодарности за помощь её отца предложила Ирене финансовую помощь, чтобы она продолжила учебу, но её мать помощь отклонила. Еще при жизни отец Ирены оказал существенное влияние на отношение девочки к соседским евреям, и потому, уже став студенткой, она активно протестовала против создания системы гетто.

После немецкого вторжения в Польшу в 1939 году Ирена Сендлер, рискуя жизнью, возглавила группу, сделавшую более 3 тысяч поддельных документов для еврейских семей. В августе 1943 года она возглавила «детскую» секцию подпольной организации и тайно вывезла более 2 тысяч детей из Варшавского гетто.





Переехав в Варшаву, Ирена начала работать в муниципальном отделе социального обеспечения. Она пошла на огромный риск, вместе с сотрудниками подделывая паспорта для евреев. Она была известна в своих кругах под псевдонимом «Йоланта» и возглавляла секцию «Жегота», которая занималась спасением и вывозом еврейских детей.

Во время работы в отделе социального обеспечения в её обязанности входили регулярные посещения Варшавского гетто с проверками на наличие тифа. Во время таких проверок Ирена и ее сотрудники ухитрялись вывозить детей в машинах скорой помощи, трамваях, пакетах, чемоданах и любыми другими возможными и невозможными способами. Ирена лично вывезла более 400 детей, а вся организация смогла спасти около 2500 детей.

Спасенным детям делали новые документы и селили их в других семьях или детских домах. Ирена хотела, чтобы дети не потеряли связь с родными, потому хранила все их настоящие данные закопанными в земле. В 1943 году её арестовало гестапо, но даже после пыток Ирена не выдала эту информацию.





Все старые данные детей с их новыми нееврейскими именами и местонахождением хранились закопанные в банках. Сотрудники гестапо обыскали дом Ирены и жестоко её избили, сломав ей ноги, но никакой информации Ирена не выдала. Её приговорили к смертной казни, но девушка была спасена активистами «Жеготы» на пути к месту казни. После войны Сендлер передала все списки «Жеготе», чтобы спасенные дети воссоединились со своими семьями, но почти все их родственники погибли.

После окончания войны Ирена получила много наград, включая награду от израильского музея памяти «Яд ва-Шем», её также номинировали на Нобелевскую премию мира. В 1991 году она стала почетным гражданином Израиля.





В послевоенные годы её жизнь нельзя было назвать легкой. Коммунистический режим преследовал Ирену за её членство в социалистической партии – в результате допросов у неё преждевременно родился и умер ребенок. В 1965 мемориал «Яд ва-Шем» дал ей звание Польского праведника, но Польша не выпустила Ирену в Израиль для получения награды. Получила она её только почти два десятилетия спустя, в 1983. В 2003 Ирене вручили орден Белого орла, наивысшую польскую награду. В последующие годы она работала преподавателем и сотрудником министерств образования и здравоохранения, помогая сиротским приютам. Умерла легендарная «Йоланта» в 2008 году, дожив до 98 лет.

Текст: Flytothesky.ru