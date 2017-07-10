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12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

11.07.2017 17:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Конечно, никто не говорит, что поездка в Париж или Рим банальны, но иногда лучший отпуск можно провести в еще неизведанных и не самых «раскрученных» местах. На заметку туристу: вот 12 альтернатив крупным туристическим городам, которые стоит рассмотреть.

1. Кольмар (Франция) вместо Венеции

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Зачем вам недешевая прогулка на венецианской гондоле – посетите Кольмар, один из самых романтичных европейских городов. Он выглядит как город, сошедший со страниц сказок Андерсена. Пройдитесь по мощеным улицам с яркими домиками или совершите романтическую прогулку по «маленькой Венеции», ведь в городе есть живописная извилистая река.

2. Гётеборг вместо Стокгольма

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Гетеборг – менее переполненная и более бюджетная альтернатива Стокгольму. Этот город – само очарование, благодаря живописным деревянным домикам и старым улочкам. Есть в Гетеборге и более современная и оживленная улица Långgatorna, называемая «маленьким Лондоном», и очень симпатичный тематический парк с ландшафтным садом.

3. Кёльн вместо Милана

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Кёльн всегда уступает Берлину и Мюнхену, а зря. Этот 2000-летний город славится своим элем Кёльш и экстравагантной высотной готической архитектурой. Зачем мучиться в очередях, дабы рассмотреть Миланский собор, лучше посетите не менее восхитительный Кельнский собор, который, кстати, на 45 м выше.

4. Берген вместо Копенгагена

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Чтобы не толпиться на знаменитом причале Копенгагена Нихавн, сходите на исторический причал Бергена, который так же красочен, но гораздо спокойнее и умиротвореннее. Совершите прогулку к крупным норвежским фьордам или прокатитесь на поезде по знаменитой Фломской железной дороге с потрясающими видами.

5. Зальцбург вместо Вены

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Как и Вена, этот город полон истории, культуры и искусства, хоть и в гораздо меньших масштабах. Это родина Моцарта, и все здесь напоминает этого гениального композитора. Туристы также могут ознакомиться с потрясающей барочной архитектурой исторического центра города и посетить крепость Хоэнзальцбург, один из крупнейших средневековых замков в Европе.

6. Пльзень (Чехия) вместо Мюнхена

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Вместо Мюнхена, славящегося своим пивом, загляните в небольшой городок Пльзень и отведайте пиво Pilsner. Одной из основных местных достопримечательностей является Музей пивоварни, хотя также стоит увидеть и красивейшую Большую синагогу, в Европе она вторая по величине.

7. София (Болгария) вместо Берлина

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Софию нередко незаслуженно обходят вниманием, а ей есть что предложить и показать своим гостям. София наполнена историческими местами и причудливыми образцами стрит-арта. Осмотрите внушительный собор Святого Александра Невского, а в зимний сезон прокатитесь на лыжах на горе Витоша.

8. Белград (Сербия) вместо Стамбула

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Белград нужно включать в любой европейский маршрут. Это самый настоящий город ночной жизни и вечеринок, который в веселье и яркости превосходит даже Стамбул. Исследуйте крепость Калемегдан, возведенную в 535 г. до н.э., или отдохните на пляже на Ада-Сиганлии, небольшом острове на реке Сава.

9. Йорк вместо Лондона

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Йорк находится в двух часах езды к северу от Лондона, и его улицы просто очаровательны. Побродите по The Shambles, которая была признана Google «самой живописной улицей в Великобритании». По слухам, это волшебное место послужило прототипом Косого переулка в «Гарри Поттере». И вам наверняка понравится потрясающий средневековый Йоркский собор.

10. Чианг-Рай (Таиланд) вместо Бангкока

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Забудьте о горячей туристической точке Бангкоке, Чианг-Рай ничуть не хуже. Здесь масса впечатляющих храмов, в том числе знаменитые Ват Ронг Кхун (буддистский Белый Храм) и Ват Пхра Кэо (Храм Изумрудного Будды).

11. Берн вместо Цюриха

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Загляните в столицу Швейцарии на реке Ааре. Берн меньше забит туристами и дешевле других популярных швейцарских городов, а его средневековая архитектура вас несомненно очарует. К вечеру вы можете прокатиться по кристально-голубым водам Ааре с видом на старую часть города.

12. Любляна (Словения) вместо Парижа

12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Столица Словении столь же очаровательна, как и гламурные парижские улицы. Туристы могут совершать прогулки по живописным мостам и каналам, посетить Старый город и Люблянский замок. А городские кафешки и изысканная архитектура в стиле модерн – это незабываемо.12 интересных альтернатив основным туристическим направлениям

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Конечно, никто не говорит, что поездка в Париж или Рим банальны, но иногда лучший отпуск можно провести в еще неизведанных и не самых «раскрученных» местах. На...

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