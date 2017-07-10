Точка «Фен-Фу»: что происходит, когда вы кладете лед на шею?

Акупунктура может быть полезным в качестве вспомогательного лечения или допустимой альтернативы при заболеваниях, таких как, синдром запястного канала, остеоартрит, головная боль, менструальные боли, боли в пояснице, фибромиалгия и астма.





Официальная медицина или акупунктура?

Оказывается, многие опрошенные медицинские работники все-таки признаются, что акупунктура имеет некоторые преимущества, хотя излишне говорить, что современная медицина не доверяет «альтернативной медицине».

Помогает ли акупунктура?

Практика, о которой здесь говорится, включает в себя принципы китайской акупунктуры. В традиционной китайской медицине эта терапия омолаживает все тело и помогает вернуть его в свое естественное и здоровое физиологическое состояние. Мы поговорим про охлаждение точки шеи «Фэн-Фу» и как эту процедуру выполнять.

Основные преимущества охлаждения точки шеи «Фен-Фу»:

1. Улучшение качества сна

В китайских медицинских книгах точка «Фен-Фу» делает сон крепким и качественным. Если вы страдаете от проблем, связанных с засыпанием, этот метод стоит вашего внимания.

2. Уменьшение симптомов ПМС

Акупунктуристы давно говорят о том, что существует внутренняя связь между основанием черепа и различными симптомами дискомфорта при ПМС: боль в животе, воспаление и спазмы.

3. Улучшение пищеварения

Помимо облегчения боли в животе, спазмов и воспаления, охлаждение точки «Фен-Фу» также снижает вздутие живота и диспепсию. В результате у вас гораздо меньше проблем, связанных с работой желудка.

4. Уменьшение головных болей

Если бы у вас в руках была китайская диаграмма, вы смогли бы увидеть бесконечные соединения между точкой «Фен-Фу» и верхней частью головы. Таким способом, охлаждение этой точки помогает справиться с головными болями.

5. Снижение усталости и стресса

Древние китайские медицинские тексты были одними из первых, которые открыли, описали и обосновали связь между разумом и телом. С тех пор престижные учреждения, такие как Гарвардская медицинская школа, Национальный институт здоровья и большинство современных ученых и практиков-медиков приняли все неопровержимые доказательства такой взаимосвязи.

В настоящее время проводятся дополнительные исследования для изучения потенциальных последствий иглоукалывания при депрессии, тревожности и других состояниях психического здоровья. Вот несколько других симптомов, при которых охлаждение точки «Фен-Фу» может быть полезным:

— снижение симптомов астмы;

— уменьшение артритных болей;

— улучшение состояние здоровья при простудах,

— улучшение функций щитовидной железы;

Как выполнять?

Для начала найдите точку «Фен-Фу»:

1. Лягте или наклоните голову вперед. С помощью указательного и среднего пальцев вашей ведущей руки нащупайте основание черепа.

2. Прощупайте этот участок пальцами, пока не найдете точку, где ваша шея находится на стыке с черепом – обычно это небольшая ложбинка. Это место фактически находится в центральной точке шеи и основания черепа.

3. Затем вам необходимо взять кубик льда, расслабиться и массировать данную часть шеи в течении 15-20 минут.

Текст: Flytothesky.ru