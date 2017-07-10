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Об этом виде мошенничества стоит знать всем автомобилистам
11.07.2017 18:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Информация, которую вы сейчас узнаете, может спасти вам жизнь. Последнее время все чаще появляются ужасные видеоролики на YouTube, как у автомобилей просто лопаются шины во время движения. Несчастный случай? Как говорил Сергей Дружко в одном из своих юмористических выпусков, мы не склонны подозревать всех во всем, но зачастую подобные происшествия связаны с участившимися случаями подделки шин. Народные умельцы научились восстанавливать старые шины и выдавать их за новые. О том, как это происходит, а также о последствиях данного мошенничества вы узнаете из следующего выпуска.
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Информация, которую вы сейчас узнаете, может спасти вам жизнь. Последнее время все чаще появляются ужасные видеоролики на YouTube, как у автомобилей просто лопаются...
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