Информация, которую вы сейчас узнаете, может спасти вам жизнь. Последнее время все чаще появляются ужасные видеоролики на YouTube, как у автомобилей просто лопаются шины во время движения. Несчастный случай? Как говорил Сергей Дружко в одном из своих юмористических выпусков, мы не склонны подозревать всех во всем, но зачастую подобные происшествия связаны с участившимися случаями подделки шин. Народные умельцы научились восстанавливать старые шины и выдавать их за новые. О том, как это происходит, а также о последствиях данного мошенничества вы узнаете из следующего выпуска.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Об этом виде мошенничества стоит знать всем автомобилистам Информация, которую вы сейчас узнаете, может спасти вам жизнь. Последнее время все чаще появляются ужасные видеоролики на YouTube, как у автомобилей просто лопаются...