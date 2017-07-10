5 пищевых продуктов, провоцирующих мигрень

У людей, страдающих мигренями и головными болями, на самом деле гораздо больше вариантов разнообразить свое меню. Им просто нужно исключить переработанные продукты, свести к минимуму кофеин и добавить в рацион много фруктов, овощей, рыбы и постного мяса. В конце концов, вы – это то, что вы едите.





Если регулярные мигрени – ваши верные спутники, наверное, стоит принять меры предосторожности. Сами по себе мигрени могут быть вызваны различными видами факторов, в том числе и продуктами питания. Бывает и такое, что в целом не самая вредная пища может привести к мучительным, пульсирующим головным болям. Следите за тем, что вы потребляете, и попробуйте выработать свой собственный рацион, который будет оберегать вас от мигреней.

Прежде всего, попробуйте исключить следующее:

1. Алкоголь и красные вина

Любой алкоголь может спровоцировать мигрень, причем даже у тех, кто ею обычно не страдает. Наиболее распространенными видами алкоголя, вызывающими головные боли, являются темные ликеры и красные вина. Алкоголь содержит высокий уровень аминокислоты тирамин, которая и влияет на ваше самочувствие. Алкоголь также вызывает обезвоживание, потому налегайте на воду после возлияний, чтобы избежать изнурительного похмелья. Кстати, дегидратация – это тоже еще один виновник возникновения мигрени. Если вы обнаружите, что вас настигает головная боль после одного-двух бокалов вина, придется вам от него полностью отказаться.

2. Шоколад

Да, это вкусное и порой снимающее стресс лакомство, но оно также в списке продуктов, провоцирующих мигрень. В шоколаде тоже, кстати, присутствует тирамин. Желание погрызть шоколадку часто возникает во время гормональных изменений у женщин, например, в определенные периоды цикла. Именно большие дозы тирамина и вызовут дискомфорт в голове. Если вы заметили, что мигрень появляется после шоколада, найдите этой сладости замену.

3. Искусственные подсластители

Искусственные подсластители нередко критикуются за их вредность, и они способны вызвать мучительную мигрень. Аспартам – название популярного подсластителя, и его часто можно обнаружить в низкокалорийных десертах и диетических напитках. Им предлагается также заменять и привычный сахар. Избегайте подсластителей всеми силами – они не принесут вам желаемого похудения, а вот натворить бед с вашей головой смогут.

4. Фаст-фуд

Кто не любит на ходу перекусить гамбургером и картошкой-фри? К сожалению, даже самый любимый фаст-фуд может стать причиной мигрени. Всему виной пищевые добавки (глутамат натрия, сульфиты и нитраты), которые используются для увеличения срока хранения продуктов в ресторанах быстрого питания, чтобы пища была свежей и вкусной. Ряд пакетированных приправ может также содержать очень много этих добавок, потому будьте начеку.

5. Соленая пища

Мигрени вызовет и соленая пища. Натрий, конечно, необходим организму, но мы слишком им злоупотребляем, и его очень много в нашем рационе питания – гораздо больше, чем необходимо. Высокий уровень натрия в сочетании с пищевыми добавками – это гарантированная мигрень и тяжесть в голове. Читайте состав того, что вы едите в качестве закусок, и проверьте, сколько натрия вы поглощаете.

У всех людей разное состояние организма, но вышеописанные типы продуктов не щадят никого. Если в умеренных количествах они не приносят никаких побочных эффектов, то вы можете немного успокоиться, но не злоупотреблять ими. Если нет, немедленно меняйте свое ежедневное меню. Поверьте, на нашей планете достаточно и других вкусных и более безопасных продуктов.

Текст: Flytothesky.ru