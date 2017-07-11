10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

В фильме Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами» главными героями стали сотрудники Отдела по спасению памятников, произведений искусства и архивов (MFAA). В действительности их было около 350 человек из разных стран. Эта организация была создана летом 1943 года президентом Франклином Рузвельтом с целью предотвращения разворовывания и уничтожения мировых шедевров, а также их возвращения законным владельцам.

1. Фрески кладбища Кампосанто в Пизе





Миссия MFAA стала актуальной, когда появилась угроза уничтожения древнейшего пизанского кладбища Кампосанто, земля которого по преданию была привезена из Иерусалима, с того самого места, где был распят Иисус. Стены кладбища известны своими бесценными древними фресками, занимающими площадь в 2 тыс. кв.м. В июле 1944 года в Кампосанто попала бомба, почти все скульптуры и саркофаги были разрушены, а оплавленный свинец грозил уничтожить фрески. Их реставрация продолжается до сих пор.

2. Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»





В 1941 году Муссолини подготовил 34 ящика с произведениями искусств для вывоза из музеев Италии в Германию. В конце июля 1944 союзниками, высадившимися на юге Италии, были обнаружены места хранения этих произведений мирового искусства, готовых к вывозу. Среди них был и знаменитый шедевр Боттичелли «Рождение Венеры». Все экспонаты были возвращены на свои места летом 1945 года.

3. Бенвенуто Челлини, статуэтка «Сальера»





Бенвенуто Челлини был скульптором и ювелиром эпохи Возрождения, считавшимся безнравственным преступником и убийцей. Тем не менее, его произведения были весьма популярны среди знати. Статуэтка «Сальера», изготовленная для короля Франции Франциска I – это изумительной красоты солонка, от которой монарх пришёл в неописуемый восторг. «Сальера» – единственная сохранившаяся работа Челлини из драгоценного металла и, безусловно, самая известная. Она была похищена нацистами из венского музея, но сотрудники MFAA отыскали её в Австрии среди похищенных шедевров искусства. Сегодня золотая солонка оценивается в 60 млн. долларов.

4. Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»





Не все награбленные шедевры были предназначены для Третьего рейха. Многие высокопоставленные нацисты забирали их лично для себя. Герман Геринг в конце войны владел коллекцией в 1500 картин и скульптур. «Дама с горностаем» считается одной из ранних работ да Винчи. Когда нацисты вторглись в Польшу в 1939 году, портрет был вывезен из Музея Чарторыйских в Кракове в качестве подарка для фюрера вместе с шедеврами Рафаэля и Рембрандта. Работники MFAA сумели вернуть шедевры да Винчи и Рембрандта в музей, а картина Рафаэля до сих пор считается утраченной.

5. Микеланджело, «Мадонна с младенцем»





В фильме Клуни один их членов MFAA едет в Брюгге (Бельгия), чтобы помешать нацистам вывезти статую Микеланджело «Мадонна с младенцем». Это правда, что «Мадонна из Брюгге» была приоритетом для MFAA, но её сотрудники прибыли через два дня после того, как немцы вывезли статую в Германию. Эту статую увезли из Италии ещё при жизни Микеланджело, затем её похитили в 1794 году и вывезли в Париж. После поражения Наполеона Мадонна была возвращена в Брюгге. В мае 1945 года «охотники за сокровищами» нашли Мадонну в шахте австрийского города Альтаузее, именно там Гитлер складировал награбленные шедевры для своего будущего фюрер-музея в Линце.

6. Бюст Карла Великого, ковчег-реликварий





Реликварий – это сосуд для хранения реликвий, а также мощей святых или исторических деятелей. Карл Великий не был святым, но он носил титул «императора Запада». Монарх скончался в 814 году и был похоронен в соборе в Аахене (Германия). Спустя 350 лет останки Карла были перемещены в золотой ковчег в виде его бюста из серебра и золота. В бюст также были вмонтированы и фрагменты его черепа. Во время Второй мировой войны Аахен нещадно бомбили, и собор, простоявший 11 веков, был сильно поврежден, а ценные экспонаты вывезены. Члены MFAA, прибывшие в Аахен в октябре 1944 года, обнаружили их в медном руднике Зиген в Вестфалии. Среди них был и ковчег-реликварий с останками Карла Великого.

7. Ян Вермеер, «Астроном»





Многие произведения искусства были похищены не из музеев или церквей, а из домов. Когда нацисты вошли во Францию в 1940 году, они увезли 36 тысяч картин, многие из которых принадлежали частным лицам. Особенно ценились коллекции французских евреев. Банкир Эдуард Альфонс Джеймс де Ротшильд был и иудеем, и коллекционером произведений искусства, среди которых была картина «Астроном» Яна Вермеера. Картина Вермеера была личным фаворитом Гитлера. Тысячи шедевров так и не были найдены после войны, а их владельцы закончили свою жизнь в концлагерях. Семья Ротшильдов отдала «Астронома» в Лувр после обнаружения картины в соляной шахте Альтаузее.

8. Симфония №6 Людвига ван Бетховена (оригинальная рукопись)





Во время Второй мировой войны около 45% довоенных памятников и скульптур Германии были повреждены, и 60% полностью уничтожены. В Бонне был повреждён дом Людвига ван Бетховена, и когда члены MFAA прибыли туда, они обнаружили, что большинство артефактов пропало, среди них и оригинальная рукопись шестой симфонии Бетховена. Найдена она была всё в том же медном руднике Зиген, который служил одним из крупнейших хранилищ награбленного.

9. Рембрандт ван Рейн, «Ночной дозор»





Одна из самых известных картин Рембрандта, созданная в 1642 году, изображает стрелковую роту нидерландского ополчения. Первоначальный размер холста 4х5 метров. После реставрации и удаления слоя копоти картина посветлела, и было обнаружено, что действие происходит при дневном свете, хотя старое название «Ночной дозор» так и осталось. В начале Второй мировой войны шедевр Рембрандта был вывезен из амстердамского музея и несколько лет кочевал по Голландии, пока не был прибран к рукам нацистами. В октябре 1944 года картина, свернутая в рулон, как обычный ковёр, была найдена работниками MFAA и возвращена в музей Амстердама.

10. Ян ван Эйк, «Поклонение мистическому агнцу»





Одним из подвигов команды MFAA было спасение Гентского алтаря, огромного полиптиха весом более тонны и размером 4,5х3,5 м. Алтарь собора Гента был начат в 1426 году Хубертом ван Эйком и закончен его более известным младшим братом Яном ван Эйком. Большинство искусствоведов считают этот шедевр мостом между Средневековьем и эпохой Возрождением. Некоторые из 12 панелей полиптиха были юридически проданы королю Пруссии и выставлены в Берлине до Первой мировой войны. По Версальскому договору Германия должна была вернуть эти части в Гент, однако Гитлер решил заполучить весь алтарь, а потому «Поклонение мистическому агнцу» было припрятано в шахте Альтаузее. В случае краха третьего рейха шахта должна была быть уничтожена. К счастью сотрудники MFAA прибыли туда в мае 1945 года, и план уничтожения так и не был реализован.

Текст: Flytothesky.ru