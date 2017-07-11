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10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

11.07.2017 23:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В фильме Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами» главными героями стали сотрудники Отдела по спасению памятников, произведений искусства и архивов (MFAA). В действительности их было около 350 человек из разных стран. Эта организация была создана летом 1943 года президентом Франклином Рузвельтом с целью предотвращения разворовывания и уничтожения мировых шедевров, а также их возвращения законным владельцам.

1. Фрески кладбища Кампосанто в Пизе

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

Миссия MFAA стала актуальной, когда появилась угроза уничтожения древнейшего пизанского кладбища Кампосанто, земля которого по преданию была привезена из Иерусалима, с того самого места, где был распят Иисус. Стены кладбища известны своими бесценными древними фресками, занимающими площадь в 2 тыс. кв.м. В июле 1944 года в Кампосанто попала бомба, почти все скульптуры и саркофаги были разрушены, а оплавленный свинец грозил уничтожить фрески. Их реставрация продолжается до сих пор.

2. Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

В 1941 году Муссолини подготовил 34 ящика с произведениями искусств для вывоза из музеев Италии в Германию. В конце июля 1944 союзниками, высадившимися на юге Италии, были обнаружены места хранения этих произведений мирового искусства, готовых к вывозу. Среди них был и знаменитый шедевр Боттичелли «Рождение Венеры». Все экспонаты были возвращены на свои места летом 1945 года.

3. Бенвенуто Челлини, статуэтка «Сальера»

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

Бенвенуто Челлини был скульптором и ювелиром эпохи Возрождения, считавшимся безнравственным преступником и убийцей. Тем не менее, его произведения были весьма популярны среди знати. Статуэтка «Сальера», изготовленная для короля Франции Франциска I – это изумительной красоты солонка, от которой монарх пришёл в неописуемый восторг. «Сальера» – единственная сохранившаяся работа Челлини из драгоценного металла и, безусловно, самая известная. Она была похищена нацистами из венского музея, но сотрудники MFAA отыскали её в Австрии среди похищенных шедевров искусства. Сегодня золотая солонка оценивается в 60 млн. долларов.

4. Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

Не все награбленные шедевры были предназначены для Третьего рейха. Многие высокопоставленные нацисты забирали их лично для себя. Герман Геринг в конце войны владел коллекцией в 1500 картин и скульптур. «Дама с горностаем» считается одной из ранних работ да Винчи. Когда нацисты вторглись в Польшу в 1939 году, портрет был вывезен из Музея Чарторыйских в Кракове в качестве подарка для фюрера вместе с шедеврами Рафаэля и Рембрандта. Работники MFAA сумели вернуть шедевры да Винчи и Рембрандта в музей, а картина Рафаэля до сих пор считается утраченной.

5. Микеланджело, «Мадонна с младенцем»

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

В фильме Клуни один их членов MFAA едет в Брюгге (Бельгия), чтобы помешать нацистам вывезти статую Микеланджело «Мадонна с младенцем». Это правда, что «Мадонна из Брюгге» была приоритетом для MFAA, но её сотрудники прибыли через два дня после того, как немцы вывезли статую в Германию. Эту статую увезли из Италии ещё при жизни Микеланджело, затем её похитили в 1794 году и вывезли в Париж. После поражения Наполеона Мадонна была возвращена в Брюгге. В мае 1945 года «охотники за сокровищами» нашли Мадонну в шахте австрийского города Альтаузее, именно там Гитлер складировал награбленные шедевры для своего будущего фюрер-музея в Линце.

6. Бюст Карла Великого, ковчег-реликварий

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

Реликварий – это сосуд для хранения реликвий, а также мощей святых или исторических деятелей. Карл Великий не был святым, но он носил титул «императора Запада». Монарх скончался в 814 году и был похоронен в соборе в Аахене (Германия). Спустя 350 лет останки Карла были перемещены в золотой ковчег в виде его бюста из серебра и золота. В бюст также были вмонтированы и фрагменты его черепа. Во время Второй мировой войны Аахен нещадно бомбили, и собор, простоявший 11 веков, был сильно поврежден, а ценные экспонаты вывезены. Члены MFAA, прибывшие в Аахен в октябре 1944 года, обнаружили их в медном руднике Зиген в Вестфалии. Среди них был и ковчег-реликварий с останками Карла Великого.

7. Ян Вермеер, «Астроном»

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

Многие произведения искусства были похищены не из музеев или церквей, а из домов. Когда нацисты вошли во Францию в 1940 году, они увезли 36 тысяч картин, многие из которых принадлежали частным лицам. Особенно ценились коллекции французских евреев. Банкир Эдуард Альфонс Джеймс де Ротшильд был и иудеем, и коллекционером произведений искусства, среди которых была картина «Астроном» Яна Вермеера. Картина Вермеера была личным фаворитом Гитлера. Тысячи шедевров так и не были найдены после войны, а их владельцы закончили свою жизнь в концлагерях. Семья Ротшильдов отдала «Астронома» в Лувр после обнаружения картины в соляной шахте Альтаузее.

8. Симфония №6 Людвига ван Бетховена (оригинальная рукопись)

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

Во время Второй мировой войны около 45% довоенных памятников и скульптур Германии были повреждены, и 60% полностью уничтожены. В Бонне был повреждён дом Людвига ван Бетховена, и когда члены MFAA прибыли туда, они обнаружили, что большинство артефактов пропало, среди них и оригинальная рукопись шестой симфонии Бетховена. Найдена она была всё в том же медном руднике Зиген, который служил одним из крупнейших хранилищ награбленного.

9. Рембрандт ван Рейн, «Ночной дозор»

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

Одна из самых известных картин Рембрандта, созданная в 1642 году, изображает стрелковую роту нидерландского ополчения. Первоначальный размер холста 4х5 метров. После реставрации и удаления слоя копоти картина посветлела, и было обнаружено, что действие происходит при дневном свете, хотя старое название «Ночной дозор» так и осталось. В начале Второй мировой войны шедевр Рембрандта был вывезен из амстердамского музея и несколько лет кочевал по Голландии, пока не был прибран к рукам нацистами. В октябре 1944 года картина, свернутая в рулон, как обычный ковёр, была найдена работниками MFAA и возвращена в музей Амстердама.

10. Ян ван Эйк, «Поклонение мистическому агнцу»

10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

Одним из подвигов команды MFAA было спасение Гентского алтаря, огромного полиптиха весом более тонны и размером 4,5х3,5 м. Алтарь собора Гента был начат в 1426 году Хубертом ван Эйком и закончен его более известным младшим братом Яном ван Эйком. Большинство искусствоведов считают этот шедевр мостом между Средневековьем и эпохой Возрождением. Некоторые из 12 панелей полиптиха были юридически проданы королю Пруссии и выставлены в Берлине до Первой мировой войны. По Версальскому договору Германия должна была вернуть эти части в Гент, однако Гитлер решил заполучить весь алтарь, а потому «Поклонение мистическому агнцу» было припрятано в шахте Альтаузее. В случае краха третьего рейха шахта должна была быть уничтожена. К счастью сотрудники MFAA прибыли туда в мае 1945 года, и план уничтожения так и не был реализован.10 бесценных шедевров искусства, спасённых «охотниками за сокровищами»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В фильме Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами» главными героями стали сотрудники Отдела по спасению памятников, произведений искусства и архивов (MFAA). В...

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