Кофе продлевает жизнь – и это уже наверняка!

Два новых исследования снова подтверждают то, что любители кофе знали всегда: от трех до пяти чашек кофе в день продлевают жизнь.





Так что теперь можно перефразировать выражение: «От трех до пяти чашек кофе в день – и врач вам не понадобится!»

Два новых исследования, опубликованных буквально несколько дней назад, подтвердили то, что фанаты кофе сами давно знали: ежедневная чашка этого напитка добавляет вам жизненной силы. Чтобы прийти к такому выводу, исследователи в первом исследовании опросили 520 тысяч человек в десяти европейских странах. Фактически это был самый крупный проект, изучающий взаимосвязь между кофе и смертностью.

Их результаты подтвердили все предыдущие исследования только в больших масштабах: чем больше потребляется кофе, тем дольше жизнь. Люди, которые пьют три и более чашки в день, подвержены меньшему риску умереть (по любой причине), нежели нелюбители кофе.

Было обнаружено, что у кофеманов пониженный риск заболеваний печени, тенденции к самоубийству (у мужчин), рака (у женщин), заболеваний пищеварительной системы, сердечных заболеваний, инсульта, диабета и заболеваний почек. А более ранние исследования даже добавляют преимущества кофе в этот список: регулярное его потребление помогает при болях в спине, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера!

Второе исследование отличалось от предыдущих тем, что оно сосредоточилось главным образом на людях с другим цветом кожи – было задействовано 185 тысяч индейцев, японцев, латиноамериканцев и чернокожих, и результаты были аналогичными.

«У всех этих людей разные образы жизни, – говорит профессор Вероника Венди Сетяван, руководитель второго исследования. – У них очень разные рационы питания и пищевая восприимчивость, но результаты от потребления кофе у всех одинаковые».

Кофе не только является волшебным напитком для всех рас на Земле, он «работает» во всех странах, причем независимо от способа его приготовления.

«Мы изучили несколько европейских стран, где люди варят и пьют кофе по-разному, – говорит Марк Гюнтер, соавтор исследования по Европе. – И поняли, что влияние кофе на людей одинаковое, как бы они его не готовили».

Однако плюсы кофе можно усилить с помощью фильтров, что означает, что приготовление во французском прессе и кофе по-турецки немного менее полезно. Также в обоих исследованиях рассматривались курильщики, но их смертоносная привычка не повлияла на результаты, и это свидетельствует, что кофе полезно и для них.

Исследователи, тем не менее, предупреждают, что полученные результаты не должны подтолкнуть вас к чрезмерному поглощению кофе. Фактически результаты не учитывают несколько ключевых аспектов. В основном, люди, которые не пьют кофе, отказались от него из-за ранее существовавших проблем со здоровьем или нехватки средств. Оба эти аспекта могут привести к сокращению продолжительности жизни.

Кофеманы также должны быть осторожными в отношении количества сливок и сахара в их кофе, поскольку эти ингредиенты как раз на здоровье влияют отрицательно.

«Мне кажется, что если вы пьете кофе, продолжайте его пить и будьте счастливы, – поделился своим мнением доктор Альберто Аскерио. – А если это не ваш напиток, тогда без проблем пейте чай или воду».

Основной месседж последних исследований: регулярное потребление кофе вреда вам не принесет. И это здорово, ведь когда-то в истории этот напиток обвинялся и в замедлении роста, и в слепоте, и в плохой обучаемости.

Так что – пейте его на здоровье!

Текст: Flytothesky.ru