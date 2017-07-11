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В день свадьбы невеста увидела гостя с сердцем её сына
12.07.2017 10:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Жених Келли Терни удивил свою невесту Бекки,
Во время церемонии в городе Палмер (Аляска) Бекки впервые встретилась с почетным гостем Джейкобом. Именно Джейкобу два года назад пересадили сердце покойного сына Бекки Тристона Грина, ушедшего из жизни в 19 лет.
Эмоциональный момент был пойман фотографом Эмбер Ланфье.
«Я знала об этом сюрпризе, но, конечно же, не была готова к трогательности момента», – написала Эмбер в Facebook.
Фото со свадьбы были опубликованы на странице
Жених договорился с Джейкобом заранее, что тот приедет на Аляску, чтобы сердце Тристона присутствовало на свадьбе у матери.
«Когда Келли объявил, что Джейкоб присутствует среди гостей, я просто онемела от удивления!» – признается невеста. – Затем я взвизгнула как ребенок и вскочила на ноги, чтобы обнять его».
На одном, особенно трогательном снимке Бекки прикладывает стетоскоп к груди Джейкоба, чтобы услышать сердцебиение ее сына.
На своей странице в Facebook невеста призналась, что присутствие Джейкоба на свадьбе было «самым удивительным сюрпризом».
«Несомненно, это самый лучший подарок. Самый удивительный сюрприз! – написала она. – Спасибо тебе Джейкоб, что теперь ты заботишься о сердце Тристона. Спасибо, что ты здесь!»
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Жених Келли Терни удивил свою невесту Бекки, пригласив особого гостя на их свадьбу. Во время церемонии в городе Палмер (Аляска) Бекки впервые встретилась с почетным...
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