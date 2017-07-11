Два типа отношения к деньгам, которые определяют всю нашу жизнь

Существует множество классификаций людей по тем или иным параметрам: по личностным характеристикам, видам мотивации, эмоциональным реакциям на жизненные ситуации. Ведь у каждого человека есть свое сложившееся мировоззрение, в основе которого находится пережитый опыт, а также особенности восприятия и переработки информации.





Наверное, многие согласятся, что вопрос денег является одним из самых неудобных, щекотливых, неоднозначных и зачастую сложных.

Как люди могут относится к деньгам? Есть три основных ответа:

— любить деньги,

— ненавидеть их,

— быть равнодушными к ним.

Однако все-таки главным чувством, которое большинство из нас испытывает к деньгам, является страх. Мы боимся потерять деньги, вовремя их не получить или же, наоборот, получить много денег и не суметь грамотно ими распорядиться.

Что дают деньги? Они дают возможность приобрести материальные (продукты питания, одежда, бытовая техника, дом) и нематериальные (образование, путешествие) ценности. В зависимости от того, какие эмоции человек получает от взаимодействия с деньгами и какой страх при этом испытывает или не испытывает, можно условно выделить два типа отношения к деньгам.

1 тип: смотрит сначала в кошелек, потом на товар.

2 тип: смотрит сначала на товар, потом в кошелек.

Представьте, что вам нужно купить зимнюю обувь. У вас есть определенная сумма денег. Вы обошли все магазины, изучили ассортимент, качество и цены. Те, кто относится к первому типу, изначально ставят себе ограничение: «У меня столько-то денег на эту покупку, и больше нет!»

Эти люди эмоционально очень привязаны к деньгам, боятся их тратить, любят на всем экономить и даже гордятся своим умением прожить месяц с минимальными финансовыми расходами. Поскольку всё их внимание сконцентрировано на самом факте наличия денег как таковых в кошельке, то саму покупку они воспринимают как досадное недоразумение и радости от приобретения желанной вещи обычно не испытывают.

А радость они не испытывают не только потому, что покупка эта вынужденная (ведь нужно же в чем-то зимой ходить на работу) и что пришлось потратить на это с трудом заработанные деньги, а потому еще, что покупается предмет не тот, который действительно хотелось купить.

Дело здесь не в том, что люди первого типа в своей бережливости доходят до крайности и становятся закостенелыми скрягами. Тут работает другой мотив. Такие люди исходят из убеждения, что денежные средства строго ограничены, а значит следует действовать в рамках данного ограничения. То есть такому человеку придется купить не ту красивую и удобную, но дорогую пару зимних сапог, которая ему понравилась изначально, а другую, попроще, тоже неплохую, но зато вписывающуюся в бюджет. Спустя время он к ним адаптируется, найдет множество плюсов от этого приобретения, может даже полюбит, то есть смирится с тем фактом, что сапоги его мечты ему никогда не достанутся.

Что же можно сказать про второй тип людей? Нельзя утверждать, что они относятся к деньгам совсем уж равнодушно, но они определенно не являются эмоционально зависимыми от наличия или отсутствия нужной суммы денег.

Они с энтузиазмом отправляются по магазинам, с удовольствием примеряют только ту обувь, которая им по душе, не заглядывая в ценник. Когда же выбор ими сделан, а стоимость покупки оказалась им не по карману, они отправляются с не меньшим энтузиазмом, но не за более дешевыми сапогами, а за поиском недостающей суммы денег.

Для этих людей деньги — это всего лишь способ исполнить свою мечту, когда как для первого типа людей деньги — это есть сама мечта.

Конечно, пример с обувью слишком конкретный и утрированный. Но вы можете покупку обуви заменить чем-нибудь другим, например, приобретением нового дома или новой машины, курсами иностранного языка или кругосветным путешествием.

Что изменится? Все люди также условно разделятся на два типа: одни будут мечтать и вздыхать о трудностях достижимости своей мечты, а другие будут просто действовать, думать, искать, пробовать, ошибаться, снова думать и искать, продолжая действовать.

Поэтому по сути не важно, любите вы сами деньги или ненавидите их. Главное, не сами деньги, а то, что вы хотите с их помощью приобрести и как улучшить свою жизнь. Найдите мечту, которую вам действительно захочется осуществить, и просто действуйте. Всё получится.

Текст: Flytothesky.ru