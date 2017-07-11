Все, что вы хотели знать о вине, но стеснялись спросить

Если вы собираетесь на обед с сотрудниками или подбираете бутылку вина для того, чтобы встретить свекровь, устраиваете вечеринку по дегустации вин или просто выбираете бутылочку вина для ужина, эта статья вам поможет. Чтобы разобраться в данной теме, налейте себе бокал хорошего вина и приступайте к чтению!





1. Какое из вин, белое или красное, содержит больше алкоголя?

Как правило, это красное вино. Если вам нравятся более легкие вина, выбирайте белое или красное вино на уровне 13 % алкоголя. Если вы предпочитаете что-то более насыщенное, смело берите вино, содержащее 13,5 % алкоголя или выше. Сладкие вина, обычно содержат менее 10,5 % алкоголя.

2. Что такое танины?

Танины – это элемент так называемой «структуры» вкуса. Именно благодаря танинам вино кажется «сухим». Они содержатся в виноградных шкурках и семенах. Танины еще содержатся в чае. Если вы завариваете чай слишком долго, то он становится крепким.

3. Как выбрать вино для особого случая?

Пробуйте что-то новое каждый раз, когда вы покупаете вино. Но для особых случаев выбирайте уже проверенное вами вино, чтобы произвести хорошее впечатление. Со временем, вы узнаете о тысячах вариантов вина и найдете те, которые вам больше нравятся. Не бойтесь задавать вопросы. Обязательно попробуйте разные вина в разное время года и суток. Каждый раз вкус будет раскрываться совершенно иначе.

4. Как выбрать бутылку вина для придирчивого человека?

Если вы не уверены в его личных предпочтениях, есть пара безотказных трюков. Если вы не знаете предполагаемого меню обеда, принесите что-нибудь универсальное, например, Кот дю Рон, или Темпранильо.

5. Бокалы имеют значение?

Безусловно. Некоторые люди выбирают высокие бокалы на длинной ножке, чтобы избежать отпечатков пальцев. В них шикарно раскрывается аромат, ну а широкий стакан без ножки — отличный вариант, если вы планируете пикник.

6. Как вытащить пробку?

Поместите кончик штопора в самый центр пробки и надавите вниз, затем проверните. Если пробка раскрошится (например, она слишком рассохшаяся), все еще есть надежда: попробуйте снова вставить кончик штопора и направить его вбок слегка под углом, а затем снова повторите попытку.

7. Нужно ли охлаждать вино?

Все вина пить лучше прохладными. Если бутылка будет теплой, вино, скорее всего, вспенится. Белые вина, такие как Шардоне и Кот дю Рон, лучше подержать в бокале около 20 минут, чтобы дать открыться ароматам. Температура подвала около 12º C является универсальной для всех красных вин. Общее правило следующее: поставьте бутылку с белым или красным вином в холодильник за 25 минут перед открытием.

8. Как долго может простоять вино после открытия?

Белые вина не теряют вкуса на протяжение двух суток. Красные вина начинают меняться уже через день. Если это молодое, и насыщенное вино, то вам может даже понравиться больше на второй или третий день. Десертные вина могут легко простоять после открытия неделю или две.

9. Могу ли я продлить срок годности вина?

Да. Не храните вино рядом с теплыми поверхностями, например, рядом с плитой или на окне. Если вы не в силах допить бутылку до конца, перелейте ее в меньшую ёмкость. Меньше кислорода – больше времени хранения. Лайфхак: купите бутылку Совиньон Бланк (375 мл) из Новой Зеландии, выпейте его и в дальнейшем используйте для хранения других вин, которые вы не можете одолеть за раз.

10. Насколько качественно вино в картонной упаковке?

В последние годы упаковка значительно улучшилась. Виноделы продолжают выпускать более экологически чистые коробки. Существует множество шикарных вариантов – вина недороги и остаются свежими в течение длительного времени. Бонус еще в том, что такие упаковки являются небьющимися и компактными, а это означает, что они идеально подходят для походов и пикников.

11. Как выбрать бутылку вина к столу?

Начните с чтения этикетки. Убедитесь, что она соответствует вашим предпочтениям. Затем, запах. Пробка должна пахнуть влажным картоном или газетой. Обратите внимание, как раскрываются ароматы в бокале. Теперь, сделайте небольшой глоток, дайте насладиться вашим вкусовым рецепторам. Вам нравится это вино? Если да, смело покупайте его и дальше!

12. Как сочетать вино с едой?

Не сочетайте вино с чистым белком, скорее подбирайте вино к доминирующему аромату в блюде. Учитывайте объем блюда и попытайтесь скомбинировать его с вином соответствующей крепости. Насыщенное Шардоне с палтусом и ризотто – бинго! А вот легкие суши и крепкое Каберне Совиньон – это чересчур.

Текст: Flytothesky.ru