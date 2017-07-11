Джек-Потрошитель и Х.Х. Холмс – это одно лицо, утверждает потомок серийного убийцы

Прапраправнук серийного убийцы утверждает , что его предок Х.Х. Холмс и был Джеком-Потрошителем.





Недавно появившаяся информация может установить личность легендарного лондонского серийного убийцы Джека-Потрошителя – в данном случае, утверждается, что это был американский серийный убийца Х.Х. Холмс (Генри Говард Холмс). Подобное заявление было сделано прапраправнуком Холмса.

Потомок Джефф Маджетт говорит, что у него есть все доказательства. Прежде всего, Маджетт обращает внимание, что у обоих убийц аналогичный почерк, а именно Холмс тоже был очень умелым хирургом, как и Потрошитель. Кроме того, Холмс находился в Лондоне, когда происходили убийства, а полицейский рисунок предполагаемого Потрошителя действительно похож на Холмса. Джефф Маджетт также обещает поделиться своим расследованием о предке в одном из фильмов из серии American Ripper, который вскоре будет показан по телевидению.

«Да, я потомок дьявола, – говорит Джефф Маджетт в тизере к фильму. – Я нашел убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что Холмс был Джеком-Потрошителем».





Хотя доказательства Маджетта могут показаться несерьезными, тем не менее эта история показывает неугасаемый интерес к тем событиям, когда Джек-Потрошитель наводил ужас на район Уайтчепел в Лондоне в конце 19 века. Во всяком случае, личность его так и не установлена, хотя теорий было выдвинуто бесчисленное множество. На протяжении многих лет эксперты и любители перебрали массу подозреваемых, которые могли бы убить десяток женщин в Лондоне.

Самое интересное, что это не первый случай, когда в связи с теми убийствами всплывает имя Холмса. Холмс, также известный под прозвищем «Дьявол в Белом Городе», был врачом, который жил и работал в Чикаго во время Чикагской всемирной ярмарки в 1893 году. Он превратил часть принадлежавшего ему здания в отель и использовал тайные ходы, чтобы убивать постояльцев. Говорят, что на его совести не менее двух сотен жертв.

«Прежде всего, он был авантюристом и мошенником, – говорит Адам Селтцер (автор нового бестселлера «Х.Х. Холмс: «Настоящая история Дьявола из Белого города»). – Сразу после ареста он внезапно стал очень и очень известным. Люди называли его виртуозным преступником, преступником века». Фактически Селтцер утверждает, что Холмс убил от девяти до двенадцати человек, а не две сотни, и что «замок убийцы» – это раздувание фактов и откровенное преувеличение.

Тем не менее, реальный Холмс признался в убийстве более двух десятков человек, за что и был повешен в 1896 году.

Текст: Flytothesky.ru