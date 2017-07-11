6 эффективных техник ведения личного дневника

Ведение личного дневника — это крайне полезная привычка, положительно влияющая как на эмоциональное, так и психическое состояние человека. Это отличный инструмент для обретения уверенности, понимания мотивов собственных поступков и увеличения продуктивности. Однако многие не представляют, как правильно вести дневник, чтобы ощутить на себе положительный эффект от записывания своих мыслей на бумаге. В этой статье вы найдете интересные и очень продуктивные техники ведения дневника, которые помогут вам развиваться и самосовершенствоваться.





1. Описание снов

Если после пробуждения у вас остаются яркие воспоминания о событиях, случившихся с вами во сне, тогда попробуйте каждый раз описывать их на бумаге. Чтобы эти описания были как можно более детальными, оставляйте записи в дневнике сразу после подъема с кровати. Многие творческие люди черпают свое вдохновение именно из снов, какими бы странными или пугающими они ни казались. Сны — это отражение нашего внутреннего мира и тех событий, которые происходят в нашей жизни. Поэтому используйте их для того, чтобы лучше разобраться в собственном «я».

2. Что меня не устраивает в собственной жизни

Целью данной техники ведения дневника является работа над ошибками, саморазвитие и исправление всего того, что вам не нравится в вашей жизни. Ежедневно выбирайте какую-либо одну сторону вашего существования или черту характера и начинайте активно над ней работать. Подобный выбор можно делать, опираясь на анализ предыдущего дня. Например, если вы были слишком эмоциональны в беседе с руководителем, стоит поработать над умением контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях. Опишите в дневнике вашу проблему и придумайте несколько наиболее эффективных способов ее решения.

3. Описание дня вашей мечты

Как можно более подробно опишите ваш идеальный день: обстановка, люди, расписание, занятия. Это поможет вам мотивировать себя на работу и осуществление целей, так как вы будете знать, какая награда вас ожидает в конце пути. Каждое утро начинайте с чтения этой записи, заряжаясь позитивом и вдохновением на весь день.

4. Составление списка благодарностей

Эта техника больше подходит для вечернего заполнения дневника. Перед сном вспомните минимум три вещи, произошедшие с вами за последние сутки, за которые вы можете сказать большое спасибо этому дню. Это поможет вам перед сном концентрироваться на чем-то позитивном. Умение выражать благодарности и радоваться любым мелочам — это очень важные качества, помогающие в любых обстоятельствах оставаться оптимистом. Когда вы понимаете, что ваша жизнь не так уж и плоха, то это служит отличной мотивацией для того, чтобы сделать ее еще лучше.

5. Список целей на следующий день

Грамотное планирование — это отличительная черта многих людей, добившихся в этой жизни невероятных успехов. Они планируют не только долгосрочные цели, но и составляют различные списки на каждый день, неделю или месяц. Если вы стремитесь повысить свою продуктивность, тогда каждый вечер следуйте такому ритуалу, как записывание хотя бы трех целей на следующий день. Причем это должны быть не просто повседневные задачи, а дела, которые помогут вам продвинуться вперед и стать немного лучше.

6. Подробное описание стрессовых ситуаций

Многие специалисты в области психологии и человеческой психики уверены, что описание стрессовых ситуаций на бумаге помогает избавиться от негативного опыта и эмоций, очищая сознание от их пагубного влияния. Случай, приведший к стрессовому состоянию, мог произойти с вами как несколько дней назад, так и быть призраком из прошлого. Опишите не только обстоятельства события и участвующих в нем людей, но и вспомните эмоции, которые вы тогда испытывали. От плохих воспоминаний сложно избавиться навсегда, однако их запись на бумаге помогает взглянуть на стрессовую ситуацию под другим углом и снизить ее влияние на вас и ваше поведение до минимума. Записи о стрессе стоит оставлять в дневнике по мере возникновения подобных ситуаций. Еще одно достоинство подобной практики — описание негативного опыта помогает минимизировать риск его повторения в будущем.

Каждая из приведенных выше техник ведения личного дневника по-своему эффективна. Выберите для себя ту, которая лучше других согласуется с вашими целями. Личный дневник — это простой и эффективный способ изучить себя, избавиться от плохих воспоминаний и научиться грамотно планировать свою жизнь. Если вы все еще сомневаетесь в пользе от ведения дневника, тогда проведите небольшой эксперимент. Выберите одну из техник и в течение нескольких недель используйте ее для заполнения личного дневника, а затем оцените, как за это время изменились вы и ваша жизнь.

Текст: Flytothesky.ru