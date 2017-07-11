Сколько калорий сжигается во время родов, кормления грудью и ухода за ребенком?

Мы не хотим убедить вас, что рождение и уход за ребенком являются более эффективными, чем занятия в тренажерном зале. Мы только хотим дать понять, что от «беременных» килограммов не так уж сложно избавиться!





Укоренилось убеждение, что беременность негативно влияет на фигуру женщины, а избавление от лишних килограммов большая проблема, которая требует от свежеиспеченной матери много времени и усилий, а этого они себе позволить не могут. Между тем, факты говорят о другом! Материнство не обязательно влияет на женскую фигуру и общий вид негативно. Наоборот!

Сколько вы теряете во время родов?

Большинству из нас кажется, что во время родов мы «худеем» только на массу ребенка. А что насчет плаценты? Околоплодных вод? Матки, которая после беременности возвращается к нормальным размерам? Принято считать, что вес беременной женщины включает:

— ребенка – от 3 до 4 кг;

— матку – от 1 до 1,5кг;

— плаценту – 0,7 кг;

— околоплодные воды – 0,9 кг;

— жировую ткань – от 2 до 3 кг;

— молочные железы – от 0,2 до 0,4 кг;

— увеличение объема плазмы крови – от 1,5 кг до 2 кг;

— воду, задерживающуюся в организме – 1,5 кг.

В результате родов наша масса уменьшается не только на все главного виновника всего представления – малыша, но и все его «сопутствующие реквизиты». Естественно, вес не уйдет сразу. Эти изменения требуют времени, но они не исчисляются годами! Это не все. Кроме того, что мы избавимся от приобретенных во время беременности килограммов, мы можем потерять их еще больше.

Тот факт, что во время физического усилия мы сжигаем калории, всем известен. То, что роды связаны с огромным физическим усилием, тоже не подлежит сомнению. Так почему же нам так трудно объединить эти факты?

Мы сжигаем калории благодаря самому процессу родов. Сколько? На этот вопрос нет однозначного ответа. Это дело индивидуальное. Влияние здесь имеет продолжительность родов, их ход и даже состояние женщины. В связи с тем, что наибольшим усилиям подвержены представительницы прекрасного пола, рожающие впервые, то у них есть шанс потерять больше всего калорий. Но тут опять возникает вопрос о том, как выглядит и как долго длится процесс родов. Считается, что роженица сжигает тысячу калорий за один час родов (хотя некоторые источники указывают цифру в пять раз больше)! Достаточно умножить эти цифры на каждый час родового процесса, а ведь мы знаем, что длиться он может несколько часов. Естественно, мы не призываем к сознательному продлению продолжительности родов, но предлагаем подумать, если у вас действительно нет никаких медицинских противопоказаний, стоит ли решаться на кесарево сечение.

Сколько вы сжигаете во время кормления грудью?

Исследования показывают, что грудное вскармливание дает нам возможность избавиться от 500-700 калорий ежедневно. Если предположить, что вы будете кормить ребенка в течение первых шести месяцев, то на таком «фитнессе» вы сможете сжечь 90000 калорий! Как же это происходит? Жир, который накапливается во время беременности, в частности, на бедрах и животе, после родов все еще необходим для производства молока. Но это еще не все. В период лактации освобождаются гормоны, которые стимулируют матку на возвращение к своему первоначальному состоянию.

Конечно, имеет значение в это время и наш рацион. Он должен состоять из здоровых и разнообразных продуктов, и не должен содержать переработанные элементы, сахар и соль в избытке. Важно кушать часто и регулярно, но небольшими порциями. Кроме того, стоит помнить, что молоко на 50% состоит из воды, которая ускоряет метаболизм, поэтому выпивать надо минимум 8 стаканов в день, а также есть овощи и фрукты.

Сколько вы сжигаете во время ухода и игры с ребенком?

Конечно, все зависит от того, как выглядит этот уход. И здесь нет никаких сомнений, что это отчасти зависит и от ребенка, его требований, потребностей, привычек, активности. Ученым, однако, удалось «посчитать», что один час ухода за младенцами (включая пеленание, одевание, купание) равнозначен потере 100-150 калорий.

Важно отметить, что уходят калории и во время игры с малышом, хотя игра игре рознь. Потряхивание погремушкой над кроваткой не так полезно для фигуры, как прыжки или бег за маленьким непоседой. Вот примерные данные, сколько мы можем потерять во время:

— игры кубиками в течение 30 минут – около 35 калорий;

— уборки разбросанных игрушек – около 80 калорий;

— прыжков в течение 30 минут – около 300 калорий;

— ползания с ребенком по полу в течение 30 минут – около 400 калорий.

Очередным занятием, во время которого мы теряем килограммы, является прогулка. Мы избавляемся от калорий даже во время самой обыкновенной ходьбы, а гуляя с ребенком, мы дополнительно двигаем коляску, что равнозначно дополнительному физическому усилию. Считается, что спокойная прогулка с коляской позволяет нам избавиться от 200 калорий, а быстрая ходьба от 300. Но здесь следует учитывать такие факторы, как темп ходьбы, преодоление препятствий (например, ступени), площадь, которую охватываем прогулкой, перерывы.

Сколько вы сжигаете во время ежедневных обязанностей?

Пребывание в декретном отпуске с отпуском имеет мало общего. Даже если мама по рукам и ногам связана обязательствами относительно ребенка, она все равно пытается найти время для других хозяйственных работ. К счастью, и они могут помочь похудеть!

Считается, что при выполнении следующих дел мы сжигаем:

— при приготовлении пищи – 100 калорий;

— при мытье посуды – около 114 калорий;

— при глажке белья – около 140 калорий;

— при уборке пылесосом – около 260 калорий;

— при вытирании пыли – около 240 калорий;

— при подметании пола – около 100 калорий;

— при ручной стирке – около 150 калорий.

Не секрет, что будущим папам также удается набрать вес во время беременности жены. Это, так называемый синдром Кувад. Так что вы спокойно можете оставить некоторые из этих «мероприятий» своим мужьям. Пусть у них тоже будет возможность похудеть после беременности!

Помните, что на увеличение веса у вас ушло 9 месяцев, поэтому избавление от всех килограммов в течение месяца было бы не очень разумным.

Текст: Flytothesky.ru