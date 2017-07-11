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Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

12.07.2017 15:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Панорамные фото могут быть очень и очень удачными, если все сделать правильно – впечатляющий вид, выходящий за пределы периферийного зрения, и все это в одном кадре. Тем не менее, когда такие снимки пытаются сделать любители на телефон, они превращают окружающий мир в удивительное страшилище.

Поскольку панорама – это коллаж изображений, собранных в одно целое, чтобы смотреться как один крупный снимок, процесс его создания требует внимания и твердой руки. Кроме того, все элементы, захваченные в кадр, должны быть неподвижными, поскольку всего лишь одно движение является причиной всех неудачных панорам. Если хоть один из объектов слегка пошевелился, то вы рискуете получить кошмарнейший кошмар вместо фотографии.

1. Очень страшный ползающий ребенок

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

2. Мой свекр и его увлечение панорамой

3. Моя собака напоминает Цербера

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

4. Панорамное фото на концерте и меняющееся освещение в центре – и вот результат

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

5. Моя мама пошевелилась во время панорамы. Лицо тролля гарантировано

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

6. У моего телефона есть селфи-функция, похожая на панораму. В кадре нужно быть абсолютно неподвижным. Моя подруга чихнула, и вот что получилось

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

7. Панорамное фото в музее – выглядит так, словно у этой девушки не рука, а селфи-палка

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

8. Панорамное фото нашей гостиной. Но мой кот решил пройтись

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

9. Эпический провал панорамного снимка

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

10. Что происходит, когда вы снимаете панорамное фото, а ваша собака вбегает в кадр

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

11. Друг пытался сделать панорамный снимок своей собачки

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

12. Баловался с панорамой в классе – вот такой вот кадр

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

13. Мимо меня прошел очень необычный парень

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

14. С моим другом что-то совсем не так

Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

Текст: Flytothesky.ruВот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

 
 
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