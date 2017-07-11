Вот чем обычно заканчиваются неудачные попытки сделать панорамный снимок

Панорамные фото могут быть очень и очень удачными, если все сделать правильно – впечатляющий вид, выходящий за пределы периферийного зрения, и все это в одном кадре. Тем не менее, когда такие снимки пытаются сделать любители на телефон, они превращают окружающий мир в удивительное страшилище.

Поскольку панорама – это коллаж изображений, собранных в одно целое, чтобы смотреться как один крупный снимок, процесс его создания требует внимания и твердой руки. Кроме того, все элементы, захваченные в кадр, должны быть неподвижными, поскольку всего лишь одно движение является причиной всех неудачных панорам. Если хоть один из объектов слегка пошевелился, то вы рискуете получить кошмарнейший кошмар вместо фотографии.

1. Очень страшный ползающий ребенок





2. Мой свекр и его увлечение панорамой

3. Моя собака напоминает Цербера





4. Панорамное фото на концерте и меняющееся освещение в центре – и вот результат





5. Моя мама пошевелилась во время панорамы. Лицо тролля гарантировано





6. У моего телефона есть селфи-функция, похожая на панораму. В кадре нужно быть абсолютно неподвижным. Моя подруга чихнула, и вот что получилось





7. Панорамное фото в музее – выглядит так, словно у этой девушки не рука, а селфи-палка





8. Панорамное фото нашей гостиной. Но мой кот решил пройтись





9. Эпический провал панорамного снимка





10. Что происходит, когда вы снимаете панорамное фото, а ваша собака вбегает в кадр





11. Друг пытался сделать панорамный снимок своей собачки





12. Баловался с панорамой в классе – вот такой вот кадр





13. Мимо меня прошел очень необычный парень





14. С моим другом что-то совсем не так





Текст: Flytothesky.ru