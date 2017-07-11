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7 рекомендаций, которые помогут отказаться от сахара
12.07.2017 16:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Продукты, содержащие сахар, являются важной частью системы питания большинства современных людей. Но многие даже не понимают, какую опасность для здоровья представляет чрезмерное употребление богатых сахаром продуктов. Сладкое способно вызывать зависимость, которая в несколько раз сильнее, чем привыкание к различным наркотическим средствам. За тягу к сладкому отвечают гормоны и нейромедиаторы, питающиеся содержащимся в нем сахаром. Поэтому нам так сложно отказаться от пирожных, тортиков и шоколада. Чтобы сахар отрицательно не влиял на ваше здоровье и не управлял вашими эмоциями, стоит раз и навсегда исключить его из своего рациона или хотя бы свести его употребление к минимуму. Ниже вы найдете рекомендации, которые помогут вам пройти этот нелегкий путь.
1. Резко перестаньте есть сладкое
Когда дело касается зависимостей, связанных с нашей физиологической природой, то не существует эффективных методов постепенного избавления от вредных привычек. Поэтому специалисты рекомендуют полностью отказаться от сладкого, чтобы лишить себя любых соблазнов. И лучше сделать это резко, перестав в один момент употреблять любые виды сладкого.
2. Откажитесь от содержащих сахар жидкостей
Сахар в составе твердых продуктов наносит организму меньший вред, чем жидкие его формы. Сладкая жидкость не может утолить чувство голода, но при этом количество содержащегося в ней сахара эквивалентно калорийности твердых сладостей. Иногда калорий в различных газировках даже больше, чем в самых вредных сладостях.
3. Увеличьте долю белковой пищи в рационе
Постарайтесь, чтобы белки присутствовали в вашей пище в течение всего дня. А большее их количество стоит потреблять на завтрак. Это поможет сбалансировать уровень сахара и инсулина, содержащихся в крови, а также сделает борьбу с зависимостью более эффективной. Например, отличный пример полезной белковой пищи — это орехи, яйца и рыба.
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4. Замените сладкое правильными углеводами
Считается, что сахар, содержащийся в крови, полностью можно вывести из организма за 10 дней строгой детоксикации. Поэтому на этот период лучше полностью отказаться от вредных углеводов, а также овощей, содержащих крахмал, например, картофеля, свеклы и тыквы. К правильным углеводам относятся практически все овощи, поэтому смело можете потреблять их в большом количестве.
5. Правильные жиры — прекрасная альтернатива сахару
Чаще всего причиной набора лишних килограммов становятся не жиры, а неограниченное потребление сладостей. Жиры необходимы нам для нормальной жизнедеятельности, так как они являются пищей для наших клеток. Поэтому полезные жиры должны стать неотъемлемой частью вашего питания, например, в виде орехов, авокадо либо оливкового масла.
6. Заранее подготовьтесь к тем моментам, когда у вас возникнет острая потребность в сладком
Уровень сахара в крови может понизиться в любой момент. Высока вероятность, что вы в этот момент окажетесь поблизости от соблазнов, например, недалеко от кондитерской. В такой ситуации очень сложно справиться с потребностью в сладком. Поэтому всегда берите с собой полезные перекусы, например, все те же орехи или ягоды и овощи.
7. Улучшите качество своего сна
Плохой сон или острая его нехватка — это одна из причин непреодолимого желания насладиться сладкой или калорийной пищей. Это связано с тем, что некачественный сон отрицательно воздействует на работу гормонов аппетита. В итоге мы съедаем гораздо больше калорий, чем после здорового сна. Дополнительной пищей мы пытаемся восполнить недостающее количество энергии, в первую очередь обращая внимание на легкодоступные ее источники, например, продукты, содержащие сахар, который легко усваивается нашим организмом. Качественный сон — это эффективное решение проблемы переедания, облегчающее борьбу с сахарной зависимостью.
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Продукты, содержащие сахар, являются важной частью системы питания большинства современных людей. Но многие даже не понимают, какую опасность для здоровья...
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