Как попросить прощения у каждого знака зодиака

Вы поступили дурно. Со всеми случается, что уж поделать. Но вот как правильно попросить прощения и попытаться загладить свою вину, чтобы, напротив, не усугубить ситуацию? У каждого человека свои собственные реакции: кто-то корчится в ярости, кто-то кричит, а кто-то просто начинает вас игнорировать. Каждый знак зодиака реагирует по-разному, когда вы обращаетесь к нему с извинениями, поэтому будьте осторожны.





1. Овен

Вы уж извините, но будьте готовы чуть ли не целовать Овну зад, потому что на меньшее в качестве извинения он не согласен. Также будьте готовы к его агрессивным крикам, как первой реакции на ваши миротворческие действия. Дайте ему высвободить весь этот гнев, а потом Овен будет готов к серьезному разговору о том, как загладить ситуацию.

2. Телец

Телец обожает продуктивные и ответственные разговоры, так что даже не беспокойтесь о том, как он это воспримет. Он, скорее всего, внимательно выслушает ваши извинения. Однако, на самом деле, Тельцу просто очень хочется поговорить о том, как он себя чувствует и почему все же прав именно он. Даже не думайте о том, чтобы попытаться пойти на компромисс, потому что от Тельца вы этого не дождетесь.

3. Близнецы

Не оставляйте Близнецов в одиночестве после ссоры или инцидента, они этого реально боятся. Игнорирование не поможет, поэтому приносите извинения как можно быстрее, или у Близнецов, вероятно, будет нервный срыв, поскольку они именно этого от вас и ждут. Этот знак, конечно, будет немного капризничать и крутить носом, но в конце концов простит вас.

4. Рак

Просить у Рака прощение проще простого – он примет любые извинения. Если вы только не заставите этот знак плакать от боли, то он всегда вас простит. Рак очень лоялен и предан, зла держать не умеет, потому этим многие бессовестно пользуются. Будьте добры и открыты по отношению к Раку – он этого заслуживает.

5. Лев

Когда вы придете извиняться, Лев, скорее всего, устроит яркое шоу с кучей эмоций. Он даже может наговорить вам лишнего и нередко обидного, чтобы вы почувствовали себя особенно виноватым и очень недостойным человеком. Кивайте головой и выждите время, чтобы дать Льву довести свое сольное выступление до конца.

6. Дева

Дева примет ваши извинения, если они будут действительно искренними и убедительными. У этого знака есть склонность чрезмерно критиковать себя и других, поэтому её самооценка определенно будет предметом обсуждения во время извинений. Лучшее, что вы можете сделать, – это дать Деве почувствовать себя любимой и ценимой.

7. Весы

Это может быть самым простым извинением в вашей жизни! Весы всегда готовы идти навстречу, и они невероятно дипломатичны, поэтому этот знак примет вас с распростертыми объятиями, если вы правильно поведете разговор. Если вы извиняться не собираетесь, то помните, что Весы (как никто другой) умеют долго держать камень за пазухой.

8. Скорпион

Шаг первый: физическое прикосновение, объятия, держание за руку. Физический контакт для Скорпиона заменяет тысячу слов. Тем не менее, характер у него склочный и вредный, потому будьте готовы к хлопанью дверями, но это ненадолго. Затем Скорпион успокоится, вернется и вы сможете пообниматься и поговорить от души.

9. Стрелец

Перед Стрельцом в большинстве случаев извиняться легко. Единственное исключение – если вы заставили его ревновать. Это знак очень хорошо понимает всё. Он относится к жизни с изрядной долей легкомыслия, потому нужно очень постараться, чтобы его обидеть или разозлить. Просто будьте максимально искренним, насколько это возможно!

10. Козерог

Честно говоря, Козерог прощает с трудом. Это суровый и неумолимый знак, умеющий вычеркивать людей из жизни и даже начать их откровенно ненавидеть. Попытаться, конечно, можно, но это будет нелегко. Будьте готовы к нескольким подходам, глубоким реверансам и поклонам и даже подаркам для задабривания.

11. Водолей

Приготовьтесь к некоторой пассивной агрессивности, потому что это то, что Водолей делает в совершенстве. Он довольно упрям и бескомпромиссен, потому извиняйтесь твердо, настойчиво, упорно и не давайте ему шанс уйти, потому что он, вероятно, будет порываться демонстративно это сделать. Этот знак зависит от своих внутренних эмоций, которые ему очень хочется скрыть за маской гнева.

12. Рыбы

Рыбы – мечтатели и творцы, поэтому, когда вы причиняете им боль или чем-то обижаете, Рыбы замолкают и замыкаются, превращаясь в пассивную жертву. Не позволяйте им уединяться и писать жалостливые стихи у себя в комнате, а насильно заставьте Рыб выслушать ваши извинения. Разумеется, не заходите слишком далеко. Если Рыбы нуждаются в своем пространстве, выждите немного времени, а потом попробуйте снова.

Текст: Flytothesky.ru