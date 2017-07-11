10 вещей, которые вы, вероятно, не знали об Атлантиде

Все хоть раз, но слышали про Атлантиду, легендарный остров, который погрузился в море буквально за день. Но была ли Атлантида реальным местом или это просто легенда? Историю утонувшего острова мы знаем только от греческого философа Платона, а точнее из двух его диалогов «Тимей» и «Критий», созданных около 360 г. до н.э. А вот верить ли написанному?

1. Мы знаем местоположение





Возможное местонахождение Атлантиды – это предмет вековых дискуссий. Однако, если мы посмотрим на текст Платона, то он говорит нам, что Атлантида «вышла из Атлантического океана». Это «был остров, расположенный перед проливами, называемыми Столпами Геракла». Сегодня это место называется Гибралтарским проливом, где Испания и Африка разделены узкой полосой моря.

2. Атлантида была названа в честь полубога





У Посейдона было пять пар сыновей-близнецов от смертной женщины Клито. Посейдон выделил каждому из 10 сыновей в управление и владение разные части земли, а остров Атлантида достался самому старшему Атласу, в честь которого он и был назван. Собственно, в честь него якобы был назван еще и целый океан.

3. Половина истории утрачена





Итак, Платон написал две работы об Атлантиде. До нас дошла полная версия «Тимея», но лишь половина «Крития». Неизвестно, оставил ли Платон свой труд незавершенным или он был утрачен со временем. Кроме того, считается, что Платон написал или, по крайней мере, планировал написать третью книгу об Атлантиде, названную «Гермократом». Так что всей картины событий мы не знаем.

4. Атлантиде было минимум 11500 лет





В тексте Платона говорится, что история Атлантиды была пересказана греческому мудрецу Солону в Египте с указанием всех дат и временных периодов. Египетский жрец поведал Солону, что даже его родной город Афины намного старше, чем Солон считал. Мудрец Солон жил примерно с 630 г. до н.э. до 560 г. до н.э. Если история верна, то гибель Атлантиды произошла примерно в 9500 г до н.э. Значит остров столь же стар, как холм Гобекли Тепе (10 тысяч лет до н.э.), который сегодня считается первым в мире храмовым комплексом.

5. История правдива, но… если верить Платону





Сложно принять труды Платона как исторически бесспорный факт. Однако в диалоге «Критий» Платон утверждает, что история правдива: «Иначе зачем слушать…». Остается только поверить ему на слово и принять его труд как пересказ древних событий, имевших место в реальности.

6. Атлантида была империей





Платон говорит нам, что Атлантида была фактически империей: «На этом острове Атлантида была великая и прекрасная империя, которая властвовала над всем островом и несколькими другими, а также над частями континента. Кроме того, люди Атлантиды подчинили части Ливии в районе Столпов Геракла, а также Египет и Европу до Тиррении». Это означает, что Атлантида простиралась от современной Тосканы в Европе и до Египта в Африке. Звучит внушительно.

7. Древние люди Средиземноморья могли знать о существовании обеих Америк





У Платона есть одна часть в диалоге, которую было бы очень сложно выдумать. В рассказе египетский священник говорит Солону: «Был путь к другим островам, и от них вы могли перейти на противоположный континент, окруженный настоящим океаном. Земли эти можно назвать поистине бескрайним континентом». Таким образом, на другой стороне Атлантики был континент, и древние об этом знали.

8. Женщины могли служить в армии





В тексте Платона говорится: «Военные действия были тогда обычны для мужчин и женщин, люди тех дней в соответствии с обычаем времени устанавливали фигуру и образ богини Афины в полном облачении, чтобы быть свидетельством того, что как мужчины, так и женщины могут быть воинами». Потому вполне возможно, что атлантические женщины были весьма храбрыми воительницами.

9. Платон мог написать выдумку, чтобы удержать людей подальше от океана





Если бы древние греки знали, что за пределами Средиземного моря существует океан и другие континенты, захотели бы они туда отправиться? Возможно поэтому Платон и предостерегал соотечественников, что никто не может плыть в Атлантику: «Но потом произошли сильные землетрясения и наводнения, и остров Атлантида исчез в глубине моря». Согласно Платону, Гибралтарский пролив в результате был забит грязью, и плыть туда опасно и бессмысленно.

10. Человечество испытывало катаклизмы и будет их испытывать





Египетский жрец сказал Солону, что человечество периодически уничтожается в воде и огне, и это естественный процесс, организованный богами. Египет же якобы пережил водные катаклизмы, потому что находился в засушливом регионе, а вот Атлантида нашествие воды не пережила и ушла на дно.

Текст: Flytothesky.ru