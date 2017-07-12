Любите ли вы одиночество, и как это характеризует вашу личность?

Каждый самодостаточный одиночка наблюдает за социумом со стороны – на этот мир команд, группировок и сообществ, но ему комфортнее быть в стороне. С самого первого дня, как мы идем в первый класс, мы попадаем в среду, которая нам не всегда нравится. Мы действительно погружаемся в мир группировок, кланов и пустых разговоров. И с этой средой одиночки вынуждены бороться в течение оставшейся части своей жизни. Интровертов называют «отключенными», «застенчивыми» и «не от мира сего», в худшем случае у них подозревают чуть ли не мизантропию. Но все это абсолютно и в корне неверно, поскольку хотеть побыть в одиночестве – это нормально и даже характерно для людей со здравым умом. А вы любите такие моменты, когда вы принадлежите только самому себе? И что это может сказать о вашей личности?





1. Интроверты НЕ ненавидят людей

Конечно, существуют и люди-затворники, которые презирают общество. Но эти индивиды являются редким исключением из правила. Интроверты (и другие «одиночки») вполне любят людей, тем более, если у них есть достаточно времени на знакомство и узнавание другого человека. Пустые светские беседы – это не то, что интровертам по душе. Им просто нравится иметь небольшой круг друзей – и им абсолютно комфортно посидеть в одиночестве в тихой и уютной кафешке.

2. Они открыты и непредвзяты

Очень легко заклеймить тихого и сдержанного человека субъективным и предвзятым. Однако чаще всего это не так. Если человек любит проводить время с самим собой, это не делает его автоматически замкнутым и нелюдимым. Вы не поверите, но у интровертов очень богатый духовный мир, который может оказаться безмерно интересным и увлекательным.

3. Они не являются неврастениками

Интроверт – это не капризная личность с перепадами настроения и целой гаммой пренеприятных эмоций и чувств, таких как беспокойство, тревожность, страх, гнев, разочарование, зависть, чувство вины, подавленность. Взгляните на реакцию интроверта и неврастеника в простых социальных ситуациях, и вы увидите различие. Вот несколько примеров:

(a) В очереди, чтобы пройти в ночной клуб.

Неврастеник: «Я почти уверен, что 87 % присутствующих людей будут меня ненавидеть».

Интроверт: «А может лучше пойти домой?»

(b) Симпатичная девушка, кажется, поглядывает на вас.

Невротик: «Господи, неужели у меня расстегнута ширинка».

Интроверт: «А ну-ка, что произойдет, если я посмотрю ей в глаза».

4. Они великолепные слушатели

Урок, который можно получить от интровертов, заключается в том, что практика и совершенствование навыков слушания помогает им во многих аспектах их жизни. Они отлично умеют ориентироваться на аудиторию, независимо от того, выступают ли они на публике, участвуют в собрании, обсуждают показатели продаж или просто болтают с друзьями. Интроверты спокойно обрабатывают информацию в голове, а не громко и вслух. Единственное, что они не выносят, – это пустые беседы и сплетни; они их раздражают, и «одиночки» точно к ним не прислушиваются.

5. Они очень легко возбудимы

У людей, которые наслаждаются одиночеством, очень быстровозбудимая нервная система. Однако после того, как «одиночка» получает приток эмоций, мотивации или впечатлений, ему может захотеться «уйти в себя». По словам одного типичного интроверта: «Для моих экстравертных друзей шум и толпа на концерте были просто частью удовольствия. Тем не менее, для меня это было огромным удовольствием только в начале, а в конце концерта весь этот гам становился раздражающим и утомляющим, поскольку я получил слишком много эмоций и мне нужно было успокоиться».

Текст: Flytothesky.ru